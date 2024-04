La polémica del clásico en el Santiago Bernabéu: ¿entró el balón completo en el gol fantasma del Barça?

Real Madrid y Barcelona pugnaron este domingo en un nuevo episodio del eterno clásico de la liga, un partido que, como es habitual, no estuvo falto de polémica. La acción más dudosa del partido no tardó en llegar, lo hizo a la media hora en un gol fantasma del Barça no concedido tras la revisión del VAR.

El marcador ya señalaba el 1-1 tras los goles de Christensen y Vinícius cuando Lunin despejó sobre la línea un lanzamiento de córner tocado por Lamine Yamal. El balón fue despejado por la defensa blanca, pero el silbato del árbitro sembró la indecisión.

Los culés reclamaban gol, pero el árbitro mantenía la mano levantada a espera de una ayuda desde la sala VAR. En el campo, algunos jugadores como Gündogan le hacían el gesto del reloj (el que marca el gol en las ligas que sí tienen tecnología de línea de gol), pero el trencilla no podría hacer más que esperar.

El duelo estuvo detenido durante algunos minutos mientras los colegiados de la sala se esforzaban por ver la toma del momento exacto, tras lo que se decidió que el gol no había entrado.

A pesar de la decisión arbitral, la toma difundida por las televisiones sembró muchas dudas de la decisión final, lo que generó un gran revuelo en redes sociales a raíz de la jugada que no se hubiera producido en un duelo con ese tipo de tecnología sí utilizada en competiciones europeas y en otros países.