Nadia Comaneci celebra la igualdad en el deporte actual: "Nunca oí hablar de igualdad, yo solo hice lo que tenía que hacer"

La exgimnasta Nadia Comaneci, cinco veces campeona olímpica, primeros '10' de la historia de su deporte en los Juegos de Montreal 1976, aseguró este domingo que el deporte le dio "una voz" cuando solo tenía 14 años y no había escuchado nunca hablar de igualdad de género.

"Hace 48 años nunca había oído hablar de igualdad de género y yo solo fui e hice lo que tenía que hacer. Ahora me alegro porque conseguí lo que nadie, ningún hombre, habría logrado (el 10). El deporte me dio una voz cuando solo tenía 14 años y me siento orgullosa porque esa niña abrió la puerta a otras mujeres".

Comaneci, una de las mejores deportistas de todos los tiempos, participa en Madrid en los actos previos a la Gala de los Premios Laureus que se entregan este lunes en el Palacio de Cibeles.

La estrella de origen rumano dijo que era muy joven cuando ganó los Juegos, pero que tiene las imágenes muy frescas. "Es el sueño de todo niño. Todo el mundo quiere ser único. Cuando yo era deportista, los niños no tenían tantas oportunidades de practicar deporte, mucho menos las niñas", afirmó.

La gimnasia, "un deporte en el que te caes mucho, te vuelves a levantar y te vuelves a caer", es a su juicio "una lección fantástica de lo que es la vida".

"Biles es una deportista única"

Comaneci recordó que tras los Juegos de Montreal recibía "unas 250 cartas al día", que fue contestando poco a poco. "Esas fueron mis redes sociales", indicó.

A sus 62 años, Comaneci considera que la campeona del mundo Simone Biles "es una deportista única", de las pocas que en un deporte como la gimnasia se puede permitir "descansar año y medio y luego volver a ganar. Tiene unas habilidades tan extraordinarias que, aunque ya no haga algunas, puede seguir ganando", aventuró.