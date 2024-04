"Yo no violé a esa mujer": el exNBA y ahora en el Breogán McLemore se defiende tras ser detenido por presunta agresión sexual

La estrella del Río Breogán y exjugador de la NBA Ben McLemore ha roto su silencio tras ser detenido acusado de violación, así como de diversas agresiones sexuales. El deportista se ha defendido de esas acusaciones y ha querido dejar claro que es inocente.

McLemore fue arrestado hace una semana y fue puesto en libertad poco después de pagar una fianza. Ahora se ha defendido con un comunicado: "Soy inocente, yo no violé a esa mujer".

"No soy un abusador sexual. Nunca he buscado una relación sexual cuando entiendo que una mujer no está interesada en mí o si no actuaba de buena gana", explicó.

El jugador ha criticado la forma en la que la policía está llevando el caso: "Cumplí con cada petición que me hicieron, de manera inmediata y profesional. Indiqué que estaba interesado en testificar ante el gran jurado, pero me negaron esa oportunidad".

Además, ha confirmado que regresó a Estados Unidos con la intención de defender su inocencia: "Cuando mis abogados fueron informados de los cargos, inmediatamente hicimos planes para que regresara a los Estados Unidos para mi primera comparecencia ante el tribunal, e informamos a todos autoridades policiales y el Tribunal de mi plan de viaje. No podría hacer más para ayudar en el proceso".