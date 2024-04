Las lágrimas de Maverick Viñales tras ganar en Austin: "Ha sido muy duro... no sabía si dejarlo"

Maverick Viñales se alzó con la victoria en el GP de Las Américas tras una remontada espectacular, una victoria de época en la que demostró que, sin tener la moto favorita, es más que candidato a pelear por el título mundial. La victoria fue magistral en una carrera de mucha tensión, la misma que soltó en un duro llanto tras bajarse de la moto.

Lo hizo en la entrevista en la zona mixta ante los micrófonos de Dazn al ser preguntado por las sensaciones de una carrera. Fue entonces cuando, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas antes de explicar el porqué de sus emociones.

"No tengo palabras", logra decir con la voz entrecortada antes de romper a llorar. "Ha sido muy duro llegar hasta aquí", aseveró un hombre que ha estado muchas veces muy cerca de rendirse.

"Hemos sufrido mucho, mi familia sabe bien todo el esfuerzo que le he puesto a esto y que al final ha sido recompensado. Estoy muy feliz y, por supuesto, tengo muchas ganas de abrazar a mi mujer y a mis hijas que son las que lo sufren conmigo", cuenta quien vivió un verdadero calvario en Yamaha antes de fichar por Aprilia.

"En Austria pensé en parar, no correr más y ahora estoy en o alto de todo. Esto solo me enseña una cosa, que no hay que darse por vencido, confiar en uno mismo y seguir creciendo. Esto ha sido una hazaña histórica y quiero dar las gracias a todos los que me han dado su fuerza porque ha habido momentos en los que he querido tirar la toalla, pero siempre he tenido el apoyo suficiente para seguir creyendo y levantarme cada mañana a darlo todo", zanjó entre lágrimas.