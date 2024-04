Pablo Maffeo: "Vi un comentario sobre mi hija y cerré mis redes antes de mandar a tomar por culo a alguien"

La derrota del Mallorca en la final de la Copa del Rey frente al Athletic fue un palo muy duro para los jugadores bermellones. Uno de los que más ha sufrido es Pablo Maffeo. El lateral se vio obligado a cerrar sus redes sociales ante las burlas y comentarios que recibió en ellas.

"Se alegra el pueblo! Que se pudra" o "merecidos insultos" fueron algunos de los numerosos comentarios ofensivos que recibió el futbolista argentino, muchos de ellos recordando los enganchones mantenidos en el césped con Vinícius Junior, entre otros.

Días después de ese acoso al jugador, principalmente por verlo llorar tras perder la final, el del Mallorca se ha sincerado públicamente en los micrófonos de DAZN después de caer ante el Real Madrid en LaLiga.

"A mí que tres idiotas me digan cosas no me afecta. Ha afectado más a mi familia. Yo simplemente cerré las redes porque vi un comentario hacia mi hija y antes que entrar al trapo y calentarme y mandar a tomar por culo a alguien y luego ser yo el quinqui y el macarra y tal, me las cierro mejor. Sólo las usaba para leer cosas, a mí no me afecta", ha dicho Maffeo.

"Nos hubiese gustado ganar la final pero todo el equipo disfrutó mucho. A principio de temporada no imaginábamos poder jugar una final que queda para nosotros siempre. Cuando nos salvemos en Liga miraremos todo con otros ojos", ha afirmado además sobre el partido ante el Athletic.