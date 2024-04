Max Holloway cree que la UFC protegió a Topuria en su ascenso al título

Max Holloway se enfrenta este fin de semana a Justin Gaehtje en una de las peleas más excitantes de UFC 300. El luchador hawaiano peleará por el cinturón BMF en la categoría de peso ligero, aunque sigue con el ojo puesto en la división de peso pluma. En una entrevista a ESPN MMA ha afirmado que Ilia Topuria, el actual campeón, fue protegido por UFC en su ascenso al título y que, por eso, evitaron que peleara con él durante su camino a la cima.

"A él le gusta hablar mucho y a mí me gusta escuchar. Cuando llega el momento, es el momento. Tendrá que verme tarde o temprano. Como dije, había una razón por la cual UFC no quería que peleara conmigo. Hicieron que todos estos otros contendientes pelearan conmigo, Yair, Arnold Allen…", explica Blessed.

"¿Por qué no apareció Ilia? Luego le dieron la oportunidad por el título después de Josh Emmett, que acababa de perder ante el campeón. Las matemáticas de MMA son muy confusas a veces, pero simplemente no tenían sentido para mí”, confiesa el ex campeón.

A pesar de que 'Blessed' está convencido de que un combate entre 'El Matador' y él es inevitable, considera que la primera defensa de título de Topuria debería ser con el anterior campeón, Alexander Volkanovski. "Siempre he pensado que, pase lo que pase, le van a dar la revancha a Volk. Con todo el trabajo que Volk ha hecho para la división de peso pluma, no sé cómo podrían no darle la revancha", afirmaba Holloway.

Pero antes de Topuria, el reto para el hawaiano estará en el octágono de UFC 300 ante Justin Gaethje. Holloway llega a esta cinta después de dos victorias consecutivas ante el 'Zombie coreano' y Arnold Allen en 2023. 'Blessed', que es el número dos en las 145 libras, tiene un récord de 25-7 con once triunfos por nocaut y dos por sumisión.