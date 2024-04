Carlos Alcaraz anuncia su baja en Montecarlo por problemas en su brazo derecho

Associated Press/LaPresse

Carlos Alcaraz ha anunciado a través de sus redes sociales que no podrá disputar el Máster 1.000 de Montecarlo debido a unas molestias en el antebrazo derecho.

"He estado trabajando en Montecarlo y tratando de recuperarme hasta el último minuto de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, pero no ha sido posible. Por lo tanto, no podré jugar. Tenía muchas ganas de disputar este torneo... ¡Hasta el año que viene!", ha escrito el tenista.

El murciano tenía previsto debutar este mismo martes sobre la tierra de Montecarlo ante el canadiense Félix Auger-Aliassime.

Con esta decisión, Alcaraz causa baja en el primer TMS de la temporada de tierra por segundo año consecutivo y ya piensa en el siguiente torneo que será el Barcelona Open Banc Sabadell (del 15 al 21 de abril). Torneo en el que, además, 'Carlitos' es el vigente campeón.

El Masters 1000 de Montecarlo se le ha atravesado al murciano, ya que en su debut en 2022 cayó en segunda ronda ante el estadounidense Sebastian Korda. Asimismo, también tuvo que renunciar a la edición del año pasado por una artritis postraumático en la mano izquierda y molestias musculares en la columna.

