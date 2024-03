Dani Parejo recrimina a Vinícius su actitud: "A mí me llaman borracho y no me encaro con la gente ni hago gestos"

El futbolista del Villarreal Dani Parejo ha renovado con el submarino hasta 2026 y se ha sentado en El larguero para repasar toda la actualidad que rodea en estos momentos a LaLiga, entre ella los polémicos insultos a Vinícius y las actitudes del jugador del Real Madrid con las gradas.

"Me parece un jugador extraordinario, espectacular, con unas condiciones espectaculares. Yo no me he visto en el escenario de ser un jugador importante del mejor equipo del mundo y que todo el mundo me halague, pero creo que los jugadores nos tenemos que dedicar a jugar", ha arrancado diciendo el centrocampista.

El futbolista cree que "va a haber piques en todos los partidos" y Vinícius "parece que está en todas", por lo que considera que debería aprender sobre ello para no entrar en polémicas.

Además, el veterano jugador ha recriminado esas actitudes al brasileño poniéndose como ejemplo: "Yo también he ido a campos por ahí y me llaman borracho o cualquier cosa, y no me encaro con la gente ni hago gestos. Eso sobra. El futbolista tiene que estar por encima de estas situaciones. En determinados comportamientos, se está equivocando".

También ha opinado sobre los pitos a Álvaro Morata en el partido de la selección española ante Brasil en el Santiago Bernabéu: "No sé lo que pasa en otros países, pero en España muchas veces el seleccionador da la convocatoria y cuando no cita a jugadores que juegan en sus equipos, la gente empieza a decir: 'España, que pierda, no voy a ver el partido".

"Es incómodo y desagradable, pero en este caso, como pasó con Morata, que ha jugado en equipos 'top', se habrá encontrado mil situaciones iguales o peores a estas y es suficientemente fuerte de cabeza para superarlo. Sí, te ves afectado, porque cuando defiendes unos colores a muerte, pero la gente cree que no es así, te llegas a frustrar", ha asegurado.

Y ha añadido: "En el partido de España, jugando en el Bernabéu, seguramente que hubiera muchos aficionados del Madrid, querrían que saliera Joselu, el pasado de Morata en el Madrid... hay muchos factores que al hincha le pueden influir".