Las campeonas de UFC Joanna Jedrzejczyk y Weili Zhang dejan a un lado su icónica rivalidad

Las luchadoras Joanna Jedrzejczyk y Weili Zhang protagonizaron el 7 de marzo de 2020 el que se ha considerado como el mejor combate de la historia de las MMA femeninas. En aquel momento la china Zhang se encontraba en su primera etapa como campeona del peso paja de la UFC y defendía el título ante Jedrzejczyk, campeona de la división entre 2015 y 2017. Ambas protagonizaron uno de los duelos más salvajes jamás vistos en la pelea coestelar de UFC 248.

Tras un intenso intercambio de golpes durante cinco asaltos, Zhang se llevó la victoria por decisión dividida, aunque ambas recibieron el reconocimiento a 'Mejor pelea de la noche' y posteriormente a 'Mejor pelea del año'. Para la historia quedó también el estado en que terminó el rostro de la ex campeona polaca —completamente hinchado y deformado—a causa de la enorme cantidad de golpes que absorbió durante el combate.

Posteriormente las luchadoras se volvieron a encontrar en una revancha histórica el 11 de junio de 2022 en UFC 275. La china volvió a vencer, aunque esta vez fue gracias a un espectacular KO con un golpe giratorio. Además, este combate fue el último de Jedrzejczyk, que anunció su retiro después de la pelea. Tras la retirada de la polca, su rivalidad ha quedado atrás, lo que se puso de manifiesto hace unos días cuando Jedrzejczyk publicó en sus redes un video de ambas.

Durante una entrevista en The MMA Hour, la mítica campeona habló de su relación con Weili Zhang, a quien calificó como una persona "amable y cariñosa". "Ella siempre ha sido muy amable. Me escribió varias veces [después de la primera pelea]… Weili me envió un mensaje de texto diciendo: ‘¡Por favor, nos vemos, ven a mi casa, vamos a cenar!’ Sí, fue agradable aprender sobre su país y sus amigos", explicó Jedrzejczyk a Ariel Helwani.

Recientemente la UFC ha anunciado que la ex campeona polaca pasará a formar parte del salón de la fama de la UFC.