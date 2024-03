De la Fuente: "Brahim no me ha exigido nada; el que quiera venir tiene que venir en las mismas condiciones que los demás"

El seleccionador Luis de la Fuente ha comparecido este viernes ante los medios para comentar toda la actualidad de la selección española de fútbol, una hora después de dar la convocatoria para los amistosos ante Brasil y Colombia y con un nombre propio, ausente en esa lista y en las futuras, por encima de todos, Brahim.

De la Fuente se ha explayado sobre el tema: "Lo he dejado bastante claro, la decisión la toma él antes de que yo facilite la prelista del 1 de marzo. Cuando un jugador quiere estar aquí, está. Si no quiere estar, con todo el cariño a Brahim que le tengo, se acepta con naturalidad. Tengo muchísimo cariño a Brahim, soy el seleccionador que más le ha seleccionado".

El entrenador del combinado nacional también mencionó sus declaraciones del principio de semana, cuando habló de "exigencias" del jugador del Real Madrid: "Brahim no ha exigido nada a mí personalmente, cuando hablo de exigencias lo hago en general, como una máxima de que ningún futbolista puede exigir nada. No me ha exigido nada porque no tenía nada que exigir, él tenía claro que quería jugar con Marruecos. El que quiera venir a la selección tiene que venir con las mismas condiciones con los demás, y no me refiero al caso de Brahim. Hablo en general".

No había rencor en las palabras del técnico, que tampoco cerró las puertas a una futura llamada: "El fútbol da muchas vueltas. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. Si lo importante no es que nosotros queramos o no, es que el jugador quiera. E el futuro se verá si está disponible y si el seleccionador del futuro lo considera".

Por último, y para cerrar el tema, Luis de la Fuente hizo otra mención al jugador marroquí: "No llamo a ningún jugador, sólo hablo con jugadores lesionados. Brahim era un jugador exactamente igual que los otros españoles que podían venir".

Esperando a Pedri

Otro de los nombres propios fue el del lesionado Pedri, que todavía tiene un hueco con los pensamientos del seleccionador: "Con Pedri he hablado. A Pedri hay que esperarle siempre porque es un grandísimo futbolista. Hay que estar cerca y apoyarle en estos momentos difíciles, que es la parte fea del fútbol. Dios quiera que se recupere pronto y tengamos la duda de poder contar con él en verano".

Cubarsí y su "gran potencial"

La gran novedad, y esperada, en la lista de De la Fuente fue Cubarsí. "A nosotros no nos sorprende lo que está haciendo y lo que puede hacer porque sabemos que tiene un gran potencial. Nosotros no miramos el DNI. El único interés que nos mueve a la hora de convocar a un jugador es el deportivo, tratamos de traer a los mejores, a los que nos pueden hacer ganar. Ahora, Cubarsí está en un gran momento y nos genera una gran ilusión de presente y de futuro, porque queremos contar con él en una larga trayectoria profesional".