Shevchenko responde a las críticas machistas: "En el entrenamiento todos somos compañeros, no somos hombres y mujeres"

Alexa Grasso y Valentina Shevchenko serán las nuevas entrenadoras en la próxima temporada de The Ultimate Fighter (TUF), el reality de luchadores de la UFC. Sin embargo la elección de estas dos luchadoras—campeona y ex campeona del peso mosca de UFC— ha desatado las críticas por parte de algunos fans, que no ven con buenos ojos que dos mujeres entrenen a hombres.

Para Shevchenko, que ha sido campeona del peso mosca de diciembre de 2018 hasta principio de 2023 y está considerada una de las mejores de todos los tiempos, no hay problema alguno en este asunto. "Si hablan de competición de alto nivel no creo que sea algo raro, porque cuando entreno, entreno sólo con hombres, es específicamente con hombres. En el entrenamiento todos somos compañeros de entrenamiento, no somos hombres y mujeres (separados)", explicaba la ex campeona.

La luchadora de origen kirguistaní, que pelea desde niña, considera que las críticas machistas provienen de gente anclada en el pasado. "Estamos en una nueva era, estamos en nuevos días modernos y es diferente ahora, es diferente de lo que era hace 10 años o incluso hace 20 años. Todavía traen eso de hace años y eso no está bien, tienen que cambiar de mentalidad", afirmaba 'Bullet'.

Tras el careo oficial en la presentación de la nueva temporada de TUF, Grasso y Shevchenko compartieron un momento amigable que alteró a algunos seguidores, pero para la de Kirguistán es sólo una cuestión de odio. "A muchas personas no les importa nada, sólo quieren generar odio, odian a todos, y ese odio está dentro de sus corazones y eso está mal", explicó.

Al margen de la cordialidad mostrada durante la presentación, la rivalidad entre las luchadoras se remonta a marzo del año pasado cuando la mexicana arrebató el cinturón a la todopoderosa Shevchenko contra todo pronóstico en UFC 285. Más tarde se avivó con el polémico empate que protagonizaron en Noche UFC en el mes de septiembre. Está previsto que su enemistad deportiva se resuelva con un tercer combate al final de la temporada de TUF.