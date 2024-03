La pelea de la vergüenza en el baloncesto femenino: empujones, seis expulsadas, un familiar escoltado por la policía...

La final de la Southeastern Conference (SEC) de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) entre South Carolina y LSU se ha visto empañada por una pelea que avergüenza a todo el baloncesto femenino.

En mitad del encuentro, que finalmente ganó South Carolina 79-72, Kamilla Cardoso empujó a Flau'jae Johnson desatando la locura en el pabellón. Incluso las jugadoras suplentes de ambos equipos saltaron a la pista para dejar una de las trifulcas más fuertes de los últimos años.

Hasta seis jugadoras terminaron expulsadas: Cardoso, Chloe Kitts, Tessa Johnson y Sakima Walker por parte de que South Carolina, y Aalyah Del Rosario y Janae Kent de LSU.

Uno de los momentos de mayor tensión estuvo protagonizado por el hermano de Flau'jae Johnson, quien saltó de la mesa de anotadores a la pista y se enfrentó a Kamilla Cardoso. La policía tuvo que intervenir para llevárselo escoltado, pero, sin embargo, no fue detenido.

Tras el bochornoso espectáculo, las protagonistas se disculparon públicamente por ello. "Me gustaría ofrecer mis más sinceras disculpas por mis acciones durante el partido de hoy. Mi comportamiento no fue representativo de quién soy como persona ni del programa South Carolina. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones", afirmó Kamilla Cardoso.

Dawn Staley, entrenadora de South Carolina, también quiso dejar claro que sus actuaciones no fueron adecuadas: "Eso no es lo que somos. Eso no es lo que hacemos".