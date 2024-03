Carlos Sainz se pierde el GP de Arabia Saudí F1 por una operación de urgencia

Última hora en la Fórmula 1. Finalmente Carlos Sainz no podrá correr este fin de semana en Arabia Saudí. Tras hacer un esfuerzo por estar en las sesiones del jueves, el piloto madrileño es baja definitiva por una apendicitis, según ha informado este viernes Ferrari.

"Carlos Sainz ha sido diagnosticado con apendicitis y requerirá cirugía. A partir del FP3 y durante el resto de este fin de semana, será sustituido por el piloto reserva Oliver Bearman. Por lo tanto, Oliver no volverá a participar en esta ronda del Campeonato de F2. La familia Ferrari le desea a Carlos una pronta recuperación", ha explicado la escudería de Maranelo.

Finalmente el piloto de Ferrari no podrá competir este fin de semana, después de quedar tercero tras una gran carrera en la primera cita de esta temporada, en el Gran Premio de Baréin.

Sainz arrastraba molestias en los últimos días, pero hizo un gran esfuerzo por estar en el primer día y subirse a su Ferrari para adquirir buenas sensaciones de cara a la carrera. De hecho, hizo el sexto mejor tiempo en los libres 1 y séptimo en la segunda sesión de la jornada.

"Ha sido un día difícil para mi ya que no me he recuperado del todo de la enfermedad que me ha mantenido en cama durante las pasadas 24 horas; y aún me siento muy débil. (...) Ojalá esté del todo recuperado para centrarnos en la calificación y en la carrera", declaró Sainz tras esa jornada del jueves, un deseo que finalmente no se cumplirá.