Yair Rodríguez, a la gresca con Topuria: "¡Ilia, me la pelas!"

Ilia Topuria ha conquistado el cinturón del peso pluma y en su camino hacia el éxito muchos han caído. Otros, han sido ignorados o incluso despreciados. Es el caso del mexicano Yair Rodríguez, ex campeón interino de la división y actual número tres de la clasificación, a quien 'El Matador' ha llegado a decir que se retire o que es un ‘trapo’. Pantera, que se enfrenta a Brian Ortega este fin de semana en UFC Ciudad de México, lanzó un mensaje al reciente campeón durante una comparecencia ante los medios.

El mexicano se despachó a gusto durante la rueda de prensa de UFC. "Él fue el que mencionó mi nombre, yo ni en el mundo lo hacía y él empezó a tirar basura para acá. Entonces si no lo pelo, ¿por qué volteó para acá? Yo nunca había hecho ningún comentario acerca de él, ni siquiera me interesaba su carrera, ni me interesa. Lo único que me interesa ahora es partirle la cara", aclaró el excampeón interino.

"Ni me importas wey, tú a mí ni me importas, a mí me la pelas de aquí a donde quieras, es el mensaje que te quiero dar", explicó Rodríguez. Incluso añadía un "¡Ilia, me la pelas!" en tono jocoso antes de marcharse.

Por su parte, Topuria —durante su comparecencia ante los medios en Madrid— volvió a descartar enfrentarse a 'Pantera' y aseguró que no le interesaba el combate entre el mexicano y Brian Ortega, número cuatro del ranking. En su lugar, 'El Matador' está más enfocado en pelear contra Conor McGregor, Max Holloway o Sean O’Malley.

Yaír Rodríguez se convirtió en campeón interino del peso pluma en febrero del año pasado tras vencer a Josh Emmett. Sin embargo, cuando se enfrentó a Alexander Volkanovski por la unificación el título meses más tarde cayó derrotado en el tercer asalto. Ahora 'Pantera' tendrá que volver a la senda de la victoria si pretende que la UFC vuelva a concederle alguna oportunidad para pelear por el campeonato de nuevo.