Dani Alves, el último deportista famoso en una lista de casos de agresión sexual demasiado extensa

El futbolista brasileño Dani Alves ha sido sentenciado este jueves a cuatro años y medio de cárcel (menos el año que ya ha pasado entre rejas); nueve años de medidas cautelares (orden de alejamiento); cinco de prisión provisional y libertad vigilada; y la indemnización que ya ha pagado de 150.000 euros a la víctima.

Todo ello por agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022, aunque la sentencia no sea en firme y su defensa vaya a recurrirla. Eso no impedirá que el nombre del ex del Barça, considerado por muchos el mejor lateral diestro de la historia, figure en la lista de deportistas de élite cuya carrera ha quedado mancillada por una condena por delitos sexuales.

Estrellas y leyendas condenadas

El caso más sonado, aunque ya hayan pasado años, fue el de Mike Tyson. 'Iron' era en aquel momento el boxeador estadounidense campeón del mundo de los pesos pesados más joven de la historia al ganar el título en 1986 con veinte años. Sin embargo, en 1992 fue condenado a diez años de prisión por la violación de una joven de 18 años que participaba en el concurso 'Miss América Negra', celebrado en julio de 1991 en Indianápolis, al que el púgil asistía como invitado especial.

La juez dejó en suspenso cuatro de los diez años de la pena que originalmente le atribuyó a 'Iron', que fueron sustituidos por cien horas de servicios comunitarios obligatorios pero ya en libertad. Finalmente, Mike Tyson solo cumplió la mitad de la condena y salió de prisión a los tres años por buena conducta.

Otro de los casos más sonados y de mayor repercusión mediática, el que más relación guarda con el de Alves, fue el de Robson de Souza Santos, más conocido como 'Robinho'. El ex futbolista del Real Madrid, que militaba en el AC Milan en el momento en que se produjo la agresión, fue condenado en noviembre de 2017 por la justicia italiana a nueve años de prisión por haber violado a una albanesa de 22 años en enero de 2013.

El futbolista brasileño cometió el crimen de forma parecida a su compatriota, violando a la joven en una discoteca milanesa junto a otras cinco personas cuando era jugador 'rossonero'. Su caso es incluso más intrincado, porque el ex del Manchester City se encontraba en Brasil en el momento de la sentencia, y estando ya en 2024, todavía no ha pasado por prisión.

En enero de 2022 el Tribunal Supremo ratificó la pena, y meses después Italia pidió a Brasil su extradición pese a las disposiciones de la Constitución brasileña, que impide expresamente el envío de sus ciudadanos al extranjero para entrar en la cárcel. Ante esta situación, la justicia brasileña inició el año pasado el proceso para que 'Robinho' cumpla la condena en Brasil.

Cambiando de nuevo de deporte, en septiembre de 2016 un tribunal de primera instancia de Tampere (Finlandia) condenó a prisión a cinco jugadores de voleibol cubanos acusados de violar a una joven finlandesa durante un campeonato disputado en julio de ese año en la ciudad del país nórdico.

Cuatro de esos cinco jugadores, Rolando Cepeda, Abraham Alfonso, Ricardo Calvo y Osmany Uriarte, cumplieron condenas de entre 2 años y medio y 4 años de cárcel, mientras que el quinto, Daniel Miranda, fue finalmente absuelto.

Otros casos en España

Aunque el de Dani Alves sea el más mediático, en nuestro país ya se han dado casos similares, lamentablemente. Antes del de Alves, uno de los casos con mayor repercusión en España fue el de los tres jugadores de la Arandina, equipo de Aranda de Duero (Burgos) que militaba entonces en Segunda B, acusados de una agresión sexual a una menor, de 16 años de edad, en noviembre de 2017.

Inicialmente Carlos Cuadrado 'Lucho', Víctor Rodríguez 'Viti' y Raúl Calvo fueron condenados a 38 años de prisión por la Audiencia de Burgos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León absolvió a Calvo y redujo a tres y cuatro años, respectivamente, las penas de Rodríguez y Cuadrado, hasta que finalmente, en noviembre de 2022, el Tribunal Supremo elevó a nueve años la condena de Rodríguez y Cuadrado.

Sin embargo, más ruidoso todavía fue el caso relativo a Santi Mina. En mayo de 2022, el futbolista entonces jugador del Celta de Vigo fue condenado a cuatro años de prisión -en suspenso- y a una indemnización de 50.000 euros por un delito de abuso sexual a una mujer, ocurrido en junio de 2017 en Mojácar (Almería).

Por los mismos hechos fue juzgado y absuelto su amigo y también futbolista David Goldar, compañero de Mina en Vigo, aunque el propio futbolista gallego tampoco ha llegado a cumplir su condena todavía. Dejó la disciplina del Celta cuando estalló el caso, y ahora se encuentra sin equipo después de haber jugado cedido en Arabia Saudí.

En Almería también, una juez impuso el pasado 4 de noviembre penas que suman dos años de prisión al entrenador e histórico jugador de la selección española de voleibol y del Club Voleibol Almería Cosme Prenafeta, por abusar sexualmente de dos jugadoras a las que besó sin consentimiento, además de tocarle las nalgas a una de ellas, durante una comida de Navidad en diciembre de 2020.

Otros casos que no llegaron a juicio

Más allá de los casos confirmados y sentenciados judicialmente, hubo otros escándalos que no llegaron al juzgado y que evitaron litigios con acuerdos previos con las víctimas. En este sentido destaca el caso de Kobe Bryant, acusado por una joven de 19 años en julio de 2003 de violación en un hotel de Vail (Colorado) en el que la mujer trabajaba, donde la estrella norteamericana había acudido antes de operarse de una rodilla.

La joven interpuso una demanda criminal, que luego abandonó para presentar otra civil en una corte federal. En marzo de 2005 los abogados de Bryant anunciaron un acuerdo con la denunciante antes de llegar a juicio, y ahí acabó el caso, con la firma de una NDA (Acuerdo de Confidencialidad) que impedía a los implicados hablar del asunto.

Algo parecido protagonizó Cristiano Ronaldo, futbolista portugués ex del Manchester United y Real Madrid, entre otros clubes, que fue acusado en junio de 2009 por la exmodelo Kathryn Mayorga de agredirla sexualmente en la habitación de un hotel de Las Vegas (EEUU), acusación negada por el jugador, que aseguró que el encuentro fue consentido.

En agosto de 2019, los abogados del futbolista reconocieron que pagaron 375.000 dólares a Mayorga "para mantener la confidencialidad" del caso, aunque tampoco existían pruebas en su contra.