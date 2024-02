Adel Mechaal, sin piedad contra Katir: "Sus éxitos han sido fruto de cosas poco positivas"

Adel Mechaal, subcampeón del mundo de pista cubierta de 3.000 metros y también atleta hispano-marroquí, ha ofrecido este sábado su opinión sobre la suspensión en firme de dos años de inhabilitación por parte de la Unidad de Integridad del Atletismo (IAU) a Mo Katir, con quien le une también haber experimentado en sus propias carnes un caso muy similar al del subcampeón mundial de 5.000 metros.

Katir fue sancionado este pasado viernes por la IAU, acusado de "una infracción derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses" que le va a costar su presencia en los Juegos Olímpicos de París y el Europeo de Roma. En relación a su case, Mechaal indicó que "se ha hecho justicia" y que los éxitos de los últimos años de su compatriota "quizás han sido fruto de cosas no positivas".

Estos fallos se refieren a tres ocasiones en las que Katir no pudo ser localizado para someterse a un control antidopaje. El atleta los atribuye a errores al cumplimentar los datos para su localización en la plataforma creada al efecto, ADAMS, aunque acabó aceptándolos y asumiendo la culpa para cumplir los dos años de sanción hasta el 6 de febrero de 2026.

"Como ya dije en Valencia, la AIU trabaja bien, como se ha demostrado y pese a que la gente decía que no, que no y que no. Es cierto que Katir, durante los últimos años, se ha ganado el cariño de la gente a base de éxitos, pero quizás esos éxitos han sido fruto de cosas no positivas, digámoslo así", dijo Mechaal durante el Campeonato de España de pista cubierta que se disputa en Orense.

"Al final, se ha hecho justicia en ese sentido. Cuando sucedió en mi caso, tenía muy claro que era inocente y fui hasta el final del proceso. A él le han ofrecido un acuerdo y lo ha aceptado. Como ayer publiqué en mis redes sociales, la sentencia de la AIU deja muy claro que el propio atleta ha admitido que ha infringido unas normas de dopaje. Él mismo lo ha admitido, no hace falta que lo diga yo”, confesó.

Mechaal también fue suspendido temporalmente en diciembre de 2016 por la entonces Federación Internacional de Atletismo (IAAF) -ahora World Athletics- tras un expediente abierto por la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD) -ahora CELAD- por no estar localizable tres veces para pasar controles de dopaje en su momento, algo similar a lo ocurrido con Katir.

En julio de 2017 Mechaal anunció que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) estimó su recurso de apelación y anuló la sanción de un año que le impuso la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) por esos supuestos tres controles de dopaje fallidos.

En su caso, el error se produjo a nivel nacional, como él mismo recordó: "Mi caso fue con la AEPSAD, ahora llamada CELAD, que trabajan horriblemente. Ojalá cambien y se cambie esa perspectiva porque nos quita credibilidad a todo el deporte español de puertas para fuera. Tener una agencia nacional que trabaje tan mal es malo para el atletismo español".

Mo Katir, curiosamente, ha contratado a Borja Osés, el mismo abogado que llevó el caso de Adel Mechaal, para llevar su defensa. El fondista afincado en Mula (Murcia) dejó claro que recurriría al TAS para lograr como mínimo una cautelar que le permita estar en París, pero se antoja complicado porque, como señala Mechaal, "AIU hace muy bien su trabajo, son un organismo independiente, serio, correcto, esa es la gran diferencia".