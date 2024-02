Fernando Alonso se deja querer por Mercedes y lanza un dardo a Hamilton por su fichaje por Ferrari

Aston Martin ya ha presentado su coche para la nueva temporada de Fórmula 1 que pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll. En el acto, el piloto asturiano ha comentado a EFE que lucha para tener "el privilegio de lograr la primera victoria de la historia de Aston Martin".

"Ojalá llegase la primera victoria para este equipo, para Aston Martin, de verde. Y que yo pudiera estar al volante. Sería un privilegio tener mi nombre en la historia de esta marca", contestó el doble campeón mundial.

El español ha afirmado que se encuentra "mejor que nunca" y que su intención es sentarse "primero con Aston Martin" para hablar de su futuro Mientras tanto, tiene como objetivo "estar en los puntos siempre" y "luchar por los podios de manera recurrente".

"No hay que olvidar que tenemos a dos Red Bull, a dos Ferrari , a dos Mercedes y a dos McLaren. Que, siendo honestos, acabaron el año un pasito o dos por delante nuestra. Y son ocho coches. Entonces, te puedes plantar noveno en un momento; y quedarte con cara un poco extrañada. Incluso los Alpha Tauri acabaron muy fuertes el año pasado", añadió.

Sobre el reciente fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, Fernando Alonso aseguró que le "sorprendió", pero que no le prestó "demasiada atención". Y ha mandado al británico un dardo: "Desde fuera, él parecía muy unido y muy leal a Mercedes. No sé la razón, hay que preguntarle a él".

"No sé. No creo que este hubiese sido su sueño desde niño hace un año. Espero que le guste la experiencia. Es un equipo especial. Pero es más especial si ganas. A lo mejor él les da ese 'extra' para luchar por el Mundial; porque el coche está ahí, el coche es bueno. Y rápido", apuntó.

"No ha habido contactos. Sé que el movimiento del mercado empezó antes, este año. Pero esto no me va a afectar", afirmó antes de quejarse por el poco tiempo para preparar el Mundial.

"Mi situación es bastante única ahora mismo. En la parrilla hay tres campeones mundiales. Y yo soy el único que está disponible con miras a 2025. Pero cuando decida si quiero seguir o no en 2025, hablaré primero con Aston Martin", añadió sobre su momento actual.

"Hace años diría que el límite estaría en 41 o 42 años. Ahora, quizá un par de años más. Pero, vistos los resultados que han dado todos los test físicos que he hecho en invierno, quizá sean 48 o 49. O quizá 50. Pero en estos casos tienes que sacrificarlo todo en la vida", explicó.

"Tengo que pensarlo todo muy bien antes de comprometerme con un equipo. Pero si tomo la decisión de seguir, me sentaré con Aston Martin primero. Dimos un paso importante el año pasado y creo en este proyecto; porque soy parte de él", declaró el doble campeón mundial asturiano.

"Pero si no llegáramos a un acuerdo soy consciente de que soy un piloto atractivo. Hay sólo tres campeones del mundo; y sólo uno de ellos está disponible", manifestó Alonso, que, al mismo tiempo no puede asegurar que éste no vaya a ser su último año en la F1.