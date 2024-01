Lewis Hamilton confiesa que plantea tomarse un "año sabático" antes de la retirada

La leyenda viva del automovilismo británico, Lewis Hamilton, ha empezado a diseñar su retirada. El piloto de 39 años ya sembró la duda de su continuidad en la Fórmula 1 el pasado curso y ahora ha declarado su plan para separarse de manera progresiva del 'Gran Circo'.

Lo hizo en una entrevista reciente concedida a la propia F1 en la que expresó ciertas dudas sobre la llegada de ese momento. "Nunca he dicho que un octavo título sería el punto final", pero no sé qué viene después de la Fórmula 1. No necesariamente siento que quisiera seguir activo en la Fórmula 1, pero nunca digo nunca", señaló antes de revelar la idea del año sabático.

"No puedo imaginarme dejar de conducir y seguir en algún lugar del box. Simplemente estaría pensando: 'Podría haber seguido así un año más'. "Así que probablemente sería mejor tomarme un año sabático y luego ver si quiero volver", dijo sobre una estrategia que ya hicieron otros pilotos.

"Ahora es algo que se ve más a menudo entre los conductores jubilados. Fernando volvió, Michael Schumacher también", comentó antes de dejar una profunda reflexión: "Probablemente, sería mejor tomarme un año sabático y luego ver si quiero volver... También lo he visto con atletas de otros deportes y he hablado con algunos al respecto. Me dijeron: 'Si pierdes algo que has hecho toda tu vida, de repente esta desaparece'. Me imagino que es un agujero increíble en el que caer", zanjó.