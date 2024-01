El 'Mono' Burgos lanza su predicción sobre el futuro del Atleti en Copa del Rey: "Ya me la jugué otra vez..."

El Atlético de Madrid logró este jueves su mayor hazaña del año hasta el momento para júbilo y algarabía de su hinchada. En el Cívitas Metropolitano, los rojiblancos hicieron sucumbir al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey en una nueva prórroga -tras la producida en semifinales de la Supercopa de España- que supo a gloria por la revancha ante el eterno rival.

Un triunfo cuyo efecto a largo plazo en el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone -único entrenador capaz de derrotar a los blancos este año, y dos veces- puede ser brutal, especialmente en lo anímico. El argentino supo manejar mejor sus bazas, aprendió la lección respecto al tiempo extra del anterior derbi y presentó un equipo mucho más entero que el Real Madrid en esa prórroga que hace soñar a los colchoneros con conquistar el torneo del KO.

Lo cierto es que se han unido múltiples factores para tomar muy en serio la candidatura del Atleti. Por eso, voces que conocen ese vestuario, ese cuerpo técnico y el sentimiento atlético a la perfección ya han augurado grandes cosas para el conjunto madrileño en Copa del Rey, como es el caso de Germán 'Mono' Burgos.

El exjugador y antiguo segundo entrenador del Atlético de Madrid, ahora comentarista, dejó claro tras el partido y dejando a un lado la evidente euforia que sentía, que el Atlético de Madrid "va a salir campeón" de la Copa del Rey 2023-2024 tras eliminar al Real Madrid en octavos de final, y con el Sevilla FC como próximo rival en cuartos. Y eso que criticó duramente al equipo por el batacazo de la Supercopa...

"Son finales adelantadas, para mí el Atlético de Madrid sale campeón, ya me la jugué la otra vez. Lo que no quiero es que vayan a apostar corriendo, no sé si va a pasar, pero el deseo es ese", destacó el técnico tras el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey en Las Rozas. El argentino también dijo que analiza de manera "diferente" los partidos desde que es primer entrenador. "Ahora, veo otras cosas, es decir, mis equipos no juegan igual que el Atleti, pero a mí me gusta cuando gana", remarcó.

"El Sevilla viene atravesando ya desde el año pasado problemas que lo han situado abajo, salvo lo de Mendilibar, que ha estado muy bien y salió campeón. Pero vuelve a estar incómodo otra vez en un lugar donde no le corresponde por plantilla. Es un rival peligroso, por supuesto que sí", afirmó el técnico sobre el próximo rival copero del conjunto colchonero.

El exfutbolista argentino considera que "siempre" habla desde "lo futbolístico", en relación a su crítica al Atlético tras la derrota en la Supercopa. "Yo soy entrenador y solamente observé un detalle, pero también dije que antes que el que ganara ese partido de Supercopa iba a salir campeón, y así terminó siendo", concluyó.