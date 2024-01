El dilema de la portería en el Real Madrid tras la eliminación en Copa del Rey: se abre de nuevo el debate entre Lunin y Kepa

El Real Madrid cayó eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey a manos de un Atlético de Madrid (4-2) que se tomó su revancha particular tras lo sucedido una semana antes en la Supercopa de España. El encuentro disputado en Arabia Saudí nos dejó emoción, muchos goles (5-3) y una decisión en la portería que marcaría el devenir de la eliminatoria copera en el Metropolitano.

Kepa, que fue el encargado de defender los palos del conjunto blanco en la primera semifinal de la Supercopa en tierras arábigas, no convenció del todo a un Carlo Ancelotti que fue tajante al ser preguntado en rueda de prensa por quién sería el portero de la final. "Será Lunin. También jugará en Copa"(haciendo referencia al encuentro frente al Atleti), recalcó el técnico italiano, que asimismo confirmó la vuelta del cancerbero español para la próxima jornada liguera ante el Almería.

Sin embargo, Lunin, que firmó un partido correcto en la final de la Supercopa frente al FC Barcelona, fue protagonista negativo en dos de los cuatro goles que anotó el conjunto rojiblanco y que le sirvieron para sellar el billete hacia los cuartos de final del torneo del KO. En el primero de ellos, y con un 1-1 en el marcador, un balón suelto dentro del área madridista (después de un rebote que tocó en Camavinga) propició el 2-1 del Atlético tras una salida en falso, y una falta de entendimiento con Antonio Rüdiger, del cancerbero ucraniano, que no pudo hacer nada para despejar un balón que quedó a merced de Álvaro Morata.

Con el paso de los minutos, el Real Madrid volvería a empatar el encuentro y se marcharía a una nueva prórroga, momento donde Antoine Griezmann volvió a dejar en evidencia al cancerbero del club blanco tras una internada por la banda derecha. El francés, que se convirtió en el futbolista con más goles en la historia del Atlético de Madrid, se plantaría dentro del área frente a Lunin (algo escorado) y dispararía a bocajarro delante del portero madridista, que giró de forma considerable el cuerpo y no tapó lo suficiente para evitar el 3-2 del equipo de Diego Pablo Simeone.

La ausencia de Courtois, más dura de lo esperado

La fatídica lesión de Thibaut Courtois, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda al inicio de la temporada, provocó un serio problema en la portería del Real Madrid y obligó al conjunto blanco a buscar un cancerbero que supliese la baja del belga. Todo hacía indicar que Kepa sería el sustituto natural, pero las grandes actuaciones de Lunin mientras se fraguaba el fichaje del español (y las lesiones posteriores) hicieron dudar a un Carlo Ancelotti que no termina de decidir su portero titular.

El propio Courtois, en una entrevista para el medio Sporza, habló sobre los plazos de su recuperación y prevé que podría estar de vuelta para el próximo "mes de mayo". "No iré a la próxima Eurocopa debido a la lesión. Me tengo que recuperar al cien por cien y es mejor no poner fecha ni objetivos. Si todo va bien podría jugar en mayo", apuntó el belga, por lo que Ancelotti tendrá que seguir con su encrucijada en la portería de su equipo.