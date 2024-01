"No es ni el mejor jugador de los Mavericks": duras críticas de un ex de la NBA a Doncic

El medio ESPN ha elaborado su lista de los 100 mejores jugadores de la NBA y sus decisiones han generado muchas críticas y debate. Incluso los propios protagonistas han cargado contra ese ranking, como es el caso de Kyrie Irving, que se mostró contrariado con esas elecciones.

"Las clasificaciones no significan nada para ESPN o las otras plataformas de medios. La mayoría de los analistas no son fuentes creíbles a mis ojos, y no los respeto ni a ellos ni a sus opiniones", afirmó el jugador de los Dallas Mavericks.

Esa opinión la ha apoyado más tarde Kenyon Martin, que jugó 15 temporadas en la NBA y ahora lo hace su hijo defendiendo a Los Ángeles Clippers: "Esa lista es una tontería. ESPN, si estás escuchando, es una tontería. No hay 33 juagdores mejores que Kyrie en la NBA. Muéstrame otros 93 jugadores mejores que Russell Westbrook en la NBA. ¿Me estás tomando el pelo? Tienes a dos personas en la lista que no han jugado ni un puto minuto: Wemby y Scoot. Detengamos esta locura".

Además, criticó que Luka Doncic fuese cuarto en ese listado, tan solo por detrás de Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic y Joel Embiid. "No es el mejor jugador de su equipo, seguro. Lo alineas contra Kyrie y puede que no toque el balón. Si le das el balón a Kyrie primero, Luka no lo hará. No puede defender ni a este soporte de cámara", afirmó.

"¿Luka es bueno? Absolutamente. Es bueno para su equipo. Eso es lo que pasa en el mundo real: si tus números no sirven para algo, son solo números, y miro quién eres y qué estás haciendo", añadió, aunque sentenció: "Miro a Kyrie y digo ‘mierda, dame al 11".