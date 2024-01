Franz Beckenbauer y la bofetada que cambió su carrera y la historia del fútbol

La muerte de Franz Beckenbauer cerró este lunes una era en la historia del fútbol mundial, la de la despedida del último de los cinco mitos del siglo XX (junto a Maradona, Pelé, Di Stéfano y Cruyff). El defensor, mejor jugador alemán de todos los tiempos, forjó partido tras partido la leyenda de 'El Káiser', una historia escrita a partir de un bofetón cuando tan solo empezaba a despuntar en el mundo del deporte rey.

Ocurrió cuando tan solo tenía trece años y militaba en las filas del SC München 1906, club donde perfeccionaba su fútbol para lograr el ansiado fichaje por el 1860 Múnich, entonces equipo más laureado de la ciudad y a la vez el de sus amores, tal y como llegó a reconocer más tarde.

Pero un solo partido ante el propio 1860 Múnich cambió todo. Fue en un torneo juvenil (1958), cuando en el calor del juego recibió un bofetón de un rival y en su mente cambió todo. Ya no quería vestir los colores del Múnich, su destino sería el Bayern.

"Eso me molestó mucho", llegó a decir un Beckenbauer que apenas días después empezaría a entrenar en la disciplina del Bayern. "Por alguna razón no nos caíamos bien. Él ya me había superado, hice una entrada y luego una palabra llevó a la otra", dijo por su parte el rival que le propinó el golpe, Gerhard König, con el que llegaría a reencontrarse años después.

El resto es historia. Franz lideró una generación única que llevó al Bayern de Múnich hasta donde descansa hoy en día, en la cima del fútbol alemán y a la vanguardia del fútbol europeo y mundial. Y a ello se añaden sus años de gloria en la selección, donde también triunfó como entrenador.

Franz Beckenbauer, el Káiser, brilló en el 'otro bando de Múnich', pero nunca ocultó el amor por los 'Leones': "Múnich sin el 1860 es algo que no puedo imaginar", llegó a decir después del fin de su mandato como presidente del Bayern.