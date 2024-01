Se filtra la fecha de presentación del nuevo Aston Martin de Fernando Alonso para 2024

Aston Martin fue la sorpresa de la temporada pasada, con una inesperada y espectacular irrupción que provocó una ola incontenible de ilusión por ver a Fernando Alonso pelear en lo más alto de nuevo. A ello se suma la gigantesca nueva fábrica recién estrenada por la escudería británica que hace crecer las expectativas en torno al equipo justo antes de presentar su nuevo monoplaza, para lo que ya hay fecha.

Con la llegada de 2024, las presentaciones de las nuevas armas de los pilotos de Fórmula 1 antes del arranque de la campaña están más cerca que nunca. También la del AMR24, que está programada para el próximo 12 de febrero, según ha adelantado Motorsport.

Lo que se sabe hasta ahora del coche que presentará Aston Martin es que "será como el hermano pequeño del AMR23, pero evolucionará en todas sus áreas", según explicó el propio Mike Krack, jefe de equipo de la escudería esmeralda en un vídeo difundido por Aston Martin.

El luxemburgués, además, dejó una promesa de cara a la temporada que viene: "Lo intentaremos todo para ganar una carrera en 2024". Algo que no pudieron lograr en 2023 pese a que "estuvimos cerca en Mónaco, Canadá, Países Bajos" y a lo que no renuncian: "Mantenemos vivo el sueño y lucharemos duro para ganar una, esperamos no decepcionaros".

La gran temporada de Aston Martin, quinta en Constructores liderada por un Fernando Alonso que acabó cuarto en el Mundial, ya hace pensar que pueden ser aspirantes al título en 2024. "Con reglas estables, Mercedes o incluso Aston Martin puede ser contendientes el próximo año", apuntó Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, para el que McLaren también estará en la pelea.