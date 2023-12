Los Detroit Pistons continúan con su descalabro: 26 derrotas consecutivas y a tiro de piedra del peor récord de la NBA

Los Detroit Pistons tienen el dudoso honor de haber entrado en los libros de historia de la NBA, pues gracias a su derrota en la pasada madrugada de sábado a domingo a manos de los Brooklyn Nets, han empatado el récord de la NBA con la racha de derrotas más larga en una sola temporada. Ya son 26 partidos consecutivos en los que el conjunto de Michigan no consigue una victoria.

Tras la derrota por 126-115 en Brooklyn, Detroit iguala el fatídico récord de los Cleveland Cavaliers de 2010-2011, en plena crisis post LeBron James y los Philadelphia 76ers de 2013-2014 con la mayor racha de derrotas consecutivas durante una misma temporada. El récord absoluto también es para los Sixers, con 28 encuentros seguidos perdidos entre las temporadas 2014-2015 y 2015-2016.

Detroit ganó su último partido el 28 de octubre contra los Chicago Bulls. Ahora, el balance de los Pistons, el peor equipo de la NBA es de 2 victorias y 27 derrotas. "Perder es horrible en esta liga y hemos tenido mucho de eso", declaró el entrenador Monty Williams tras la derrota frente a Brooklyn. "Estoy orgulloso de la forma en que siguen luchando todas las noches".

"Hay que permitir que las personas sean humanas, pero la forma en que regresan al día siguiente es algo que me sorprende", añadió Williams. “He estado en muchos equipos y no muchos tienen ese tipo de resiliencia. Nuestros muchachos no quieren ser parte de ningún tipo de racha de derrotas, sea lo que sea, pero todos los días regresan concentrados, motivados y valientes tratando de ganar un juego”.

El próximo partido de los Pistons será en la madrugada del miércoles 27 de diciembre, de nuevo contra los Nets pero esta vez en casa, en el Little Caesars Arena. En caso de perder de nuevo, podrían igualar el récord absoluto de derrotas consecutivas contra Boston, e hipotéticamente podrían superar la marca histórica en Nochevieja frente a los Toronto Raptors. No podría haber una forma peor de acabar el año para una franquicia sin rumbo, y que a pesar de contar con la ilusión de ver jugar a su joven estrella Cade Cunningham, está marcando un ejemplo de todas las decisiones equivocadas en el aspecto deportivo y empresarial.