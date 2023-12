Kyrgios vuelve a cargar contra Boris Becker: "Eres ridículo"

Nick Kyrgios y Boris Becker, dos protagonistas de peso en el mundo del tenis, han vuelto a tener sus más y sus menos durante las últimas horas tras las declaraciones que realizó el australiano hace unos días sobre "los jugadores de épocas pasadas": "No tienen nada que hacer contra los actuales jugadores del circuito".

Tras estas declaraciones, Boris Becker contestó a Kyrgios a través de su perfil oficial de Twitter y comenzó un conflicto que aún sigue vigente. "¿Por qué habla de un deporte que odia?. Nunca ha ganado un torneo importante y trata de comparar generaciones. ¡Habla con tu OnlyFans!", añadió el extenista alemán y actual entrenador de Holger Rune.

Días después, Boris Becker, en el podcast de Eurosport Alemania 'Das Gelbe vom Ball', ha vuelto a resaltar la importancia de los "viejos profesionales" que han mantenido al "circo del tenis" en lo más alto: "Hay que tener respeto por el pasado y agradecer a los viejos profesionales. Sin ellos, el tenis ya no existiría. Rod Laver, Lleyton Hewitt, McEnroe, Connors, Borg, Lendl...".

"Estos jugadores popularizaron el tenis. Hoy se puede ver el resultado. Nunca hubo tantos premios publicidad como ahora. Eso se debe a las leyendas. Todos estos jugadores hacen posible que Kyrgios no juegue al tenis este año y aún así pueda vivir de ello", resaltó el ganador de 64 títulos ATP, entre los que destacan seis Grand Slams.

Kyrgios, tras escuchar las palabras de Becker, reaccionó de inmediato y contestó al alemán. "Hermano, he sido uno de los pocos jugadores que ha traído millones de fanáticos a este deporte y he ganado más dinero para todos", contestó el australiano. Asimismo, recalcó que ha hecho "carrera fuera de la cancha sin la ayuda de nadie": "No recuerdo haber visto a Boris en Netflix, el tipo es ridículo".