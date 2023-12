El fútbol europeo reacciona al futuro de la Superliga: Tebas, Ancelotti, el Estrella Roja...

El día 21 de diciembre está marcado en rojo en el calendario de todos los amantes del fútbol. Ese jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá dictar sentencia respecto al caso Superliga, y esclarecer si tanto UEFA como FIFA están efectivamente ejerciendo un monopolio sobre el deporte rey en Europa, o si el proyecto liderado por la empresa A22 carece de bases y fundamentos para quejarse.

Desde luego, su CEO lo tiene claro, como demostró este viernes en un breve pero ilustrativo vídeo donde explicaban su postura, por qué creen que tienen razón, y cómo será la Superliga finalmente si la justicia les da la razón. "Propondremos un formato de competición europea completamente abierto, para más de 60 equipos distintos, asegurándonos de que todos los clubes sean tratados de forma justa e igualitaria", explicaba Bernd Reichart en el clip.

Hasta entonces, la incertidumbre seguirá rodeando la viabilidad de esa competición continental masiva que sustituiría a la actual Champions, que recordemos estrena un nuevo formato no muy bien acogido a partir de la próxima campaña. Por eso, muchos personajes importantes están alzando la voz para dar su opinión, a favor o contraria, e incluso algún equipo ha dado la cara también.

El primero en pronunciarse, cómo no, ha sido Javier Tebas. El presidente de LaLiga es uno de los grandes detractores tanto del torneo como de sus impulsores, en especial Florentino Pérez, y ha ido dando su opinión en 'X' desde que salió el comunicado de A22.

Este viernes, para empezar, recordó un antiguo vídeo en el que comparaba la Superliga con el cuento de 'Caperucita': "Es un momento oportuno para recordar a A22 el cuento de "Caperucita y el Lobo" que compartimos hace unos meses. Estos días estaremos expuestos a un relato interesado sobre la Superliga, tanto en medios audiovisuales como escritos, e incluso a conclusiones sesgadas respecto a la sentencia del TJUE".

Y ya el sábado, volvió a atacar a la Superliga en redes: "Es importante destacar que en 2021, la primera Superliga se preparó en secreto y, ahora, la 'nueva' Superliga de diciembre de 2023 se está construyendo sobre mentiras. No han contactado realmente a ningún club, no es una competición abierta, ni democrática, además perjudica a las ligas nacionales".

"Estos días seguirán mintiendo y el día después de la Sentencia seguirán mintiendo... 'compran' páginas, encargan videos, para engañar. No es un chascarrillo es pura verdad. Eso sí, no para de tomar pastillas para mentir. El fútbol no quería la Superliga de abril 2021 y tampoco la mentirosa de diciembre 2023. Algún medio de comunicación afirmaba que el Estrella Roja era uno de los clubes contactados. Este ya lo ha desmentido", terminó de apostillar el presidente de LaLiga.

Y está en lo cierto, porque el Estrella Roja de Belgrado emitió este sábado un comunicado en el que se desvincula "categóricamente de cualquier relación con el proyecto de la llamada Superliga" y que ve su futuro competitivo en Europa "sólo y exclusivamente dentro de las competiciones de la UEFA".

"Como antiguo campeón de Europa (en 1991), el club ve su futuro competitivo en Europa sólo y exclusivamente dentro de las competiciones de la UEFA", indicó el club serbio, que asegura compartir "plenamente los valores de la UEFA", organismo con el que mantienen "una excelente relación".

El único 'aliado' que ha salido a dar la cara por la Superliga, en cambio, no ha sido otro más que Carlo Ancelotti. El entrenador del Real Madrid, hombre de club donde los haya, se ha alineado en rueda de prensa con las ideas e intenciones de su presidente, y ha ensalzado la necesidad de un cambio así: ""Para opinar tenemos que esperar a lo que pase el día 21, que puede ser que haya algo importante para cambiar la historia del fútbol actual. Tenemos que esperar".