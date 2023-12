Luis de la Fuente reacciona al grupo de la muerte de España en la Eurocopa: "Nos obligará a dar lo mejor que llevamos dentro"

dpa/picture alliance via Getty I

La mala suerte se ha cebado con la selección española en el sorteo de la fase de grupos de la Eurocopa 2024. España ha caído en el grupo de la muerte con Croacia, Italia y Albania, y tanto el seleccionador nacional Luis de la Fuente como el resto de involucrados en ese Grupo B han reconocido que será complicado.

"Seguramente sea si no el más difícil, uno de los más difíciles. Sabiendo también que no es ningún tópico, que aquí estamos grandes selecciones, todos los partidos van a ser complicados, pero evidentemente, vemos que es un grupo que nos va a exigir aplicarnos con nuestras mejores condiciones y ofrecer la mejor imagen, que exhibamos lo mejor que llevamos dentro", aseguró el técnico riojano al término de la ceremonia en Hamburgo.

De la Fuente quiso también hacer mención especial a Albania, para no olvidar que no hay rival pequeño en un grupo en el que croatas e italianos meten más miedo sobre el papel: "No nos olvidemos de Albania que ha quedado primera de grupo por delante de Chequia y Polonia. Ninguna selección querría enfrentarse a Italia, independientemente de los últimos resultados, una selección grande con un gran seleccionador. Les conocemos bien, a Croacia también, que lleva unos grandes resultados".

"Vamos con todo el convencimiento, hay que seguir mejorando, ese es el camino. Quedan siete meses, mucho recorrido por delante, estamos pensando ya en el partido contra Croacia, pero en seguir creciendo. Somos optimista porque hemos visto el crecimiento de este equipo y el potencial de estos jugadores de la selección española, que son de los mejores del mundo, en mi opinión", añadió para finalizar.

Spalletti, Dalic y Sylvinho, en la misma línea

El resto de seleccionadores de los rivales españoles valoraron igualmente haber caído en el grupo más complicado del torneo y coincidieron en muchas de las reflexiones de Luis de la Fuente. Por ejemplo, su homólogo al frente de la 'azzurra', Luciano Spalletti: "Podría haber ido mejor, llegaremos con humildad sabiendo que ahora tenemos que dar pasos rápidos hacia el crecimiento. Tenemos varios equipos por delante, pero también el orgullo de poder competir con todos".

"Tener un equipo compacto se vuelve fundamental. En mi opinión, tenemos margen de crecimiento, también hay que ver cómo llegamos allí. He conocido jugadores que tienen posibilidades y pueden demostrarlo. Quiero aprovechar este tiempo, hacer de Italia tan compacta como un club. Hay que jugar contra España, de lo contrario se pierde el placer de jugar al fútbol. Croacia es un equipo fuerte y experimentado y Albania ha demostrado que sabe mantenerse en el campo", apostilló.

El técnico croata, Zlatko Dalic, también se lamentó aunque con cierto optimismo: "Sin duda nos ha tocado el grupo más difícil posible, jugamos contra el actual campeón de Europa y el actual ganador de la Liga de Naciones (perdieron la final contra España). Será incómodo, difícil y peleado, pero estamos acostumbrados".

Por último, el brasileño Sylvinho, ex del Barça y entrenador de Albania, fue quien se mostró más resignado, aunque no derrotado: "Nosotros contentos de estar aquí por segunda vez. Salimos de una eliminatoria difícil con Polonia y República Checa, que es una escuadra muy fuerte. Pero nada, estamos contentos con toda la gente y ya sabemos que es un grupo fuerte, difícil. Creo que tengo trabajo para los próximos seis meses, y mucho".