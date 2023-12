Apenas han pasado unas horas de que la bomba cayese en Tenerife y en todo el planeta trail running: la Tenerife Bluetrail by UTMB ya es un hecho y verá la luz este próximo mes de junio de 2024. Faltan nueve meses y Fernando Ordóñez, director de la prueba, no para quieto: reuniones, llamadas, entrevistas y mil cosas más en la cabeza: "Hemos pasado a jugar la Champions de las carreras de montaña".

La semilla quedó sembrada hace unos meses. "Fue en septiembre cuando se terminó de dar forma al proyecto. Hablamos con UTMB, con su director en España Xavi Pocino y el Cabildo de Tenerife nos dio carta blanca, apoyándonos en todo. Así fue más sencillo". El camino de rosas, no obstante, también halló espinas: "El incendio nos obligó a cambiar recorridos en las pruebas y todo se retrasó, pero bueno, al final se han cerrado carreras muy atractivas", asegura Fernando.

Fernando Ordóñez, director de la Tenerife Bluetrail. Tony Cuadrado

Sería casi absurdo enumerar los atractivos que puede ofrecer una carrera de este tipo a los corredores, pues la isla casi habla por sí sola, pero uno destaca sobre el resto: "A ver, no por es por nada pero una subida del Teide no la encuentras en ningún sitio. Los paisajes, la montaña, sus alrededores... y luego bajada a la playa. Eso es único", presume el director de la carrera, consciente de que jugar en esa Champions también acarrea una serie de obligaciones, principalmente en cuanto a sostenibilidad, mandamiento 'made in UTMB': "Nosotros llevamos ya mucho tiempo trabajando en esto en otras ediciones de la carrera. Las recogidas de residuos y plásticos, el respeto al medio ambiente y al Parque Nacional, que impone unas normas muy severas, como las puntas de goma en los bastones".

El enlace Bluetrail-UTMB tampoco multiplicará el número de dorsales: "En nuestras reuniones ya dijimos que nos gustaría mantener el mismo número aproximado de corredores y así lo hemos hecho. Serán unos 2.600 una cifra parecida a la de 2023. No quiero que las carreras cortas sean romerías, son carreras de montaña, no un paseo por una calle llena, por eso no habrá una participación masiva", asegura Fernando Ordóñez, radiante también por todo lo que supone esta carrera: "Los atletas canarios tendrán una oportunidad en casa para poder tener plaza para Chamonix y la Bluetrail adquirirá una dimensión internacional. Es un paso de gigante".

¿Y quién vendrá a correr? Por el momento, Fernando Ordóñez no suelta prenda, aunque asegura que "estamos hablando con ganadores de UTMB". ¿Kilian? "Ojalá, pero eso es muy difícil". Quizás llegue Jim Walmsley, favorito a todo en febrero en la otra gran carrera insular, la Transgrancanaria, cuya relación con la Bluetrail es idílica: "Ellos trabajan de maravilla y colaboramos en todo. Es un orgullo que Canarias tenga carreras de esta envergadura".