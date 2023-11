Jaume Masià carga contra todo tras ganar el Mundial de Moto3: "Les joda o no ha ganado un español"

El piloto español Jaume Masià se convirtió este domingo en campeón del Mundial de Moto3 en una tarde cargada de polémica. El valenciano se impuso en Qatar a su gran rival en la general, Ayumu Sasaki, al que no dudó en afear su comportamiento en pista antes de criticar también a Dirección de Carrera por su intromisión en las estrategias de equipo y su supuesta imparcialidad.

Apenas minutos duró la 'celebración en paz' del piloto de Honda antes de realizar unas potentes declaraciones en la sala de prensa. El ganador no se olvidó de su camino hacia el título y no dudó en cargar contra la actitud de su rival, junto al que protagonizó varias acciones polémicas en el trazado.

"Mi intención era seguir dándole caña", confesó en la zona mixta al ser preguntado por el momento en que ambos pilotos protagonizaron un toque en pista. "Tenía unas ganas increíbles. Al final, me han calmado, aunque él también seguía haciendo el guarro, así que me parece muy injusto", espetó sin pelos en la lengua a la hora de calificar al japonés.

"Ya desde Malasia teníamos una estrategia con Adrián y me parece vergonzoso e inaceptable que la Dirección de Carrera se rebaje al nivel de decirnos que Adrián no podía seguir a Sasaki, diciéndonos que no podía molestarle, que era injusto, que no podía estorbarle, cuando simplemente le seguía. No sé qué pensar. Al final, les joda o no ha ganado un español y es lo que hay", explicó el piloto.

Desde el punto de vista del español, el tribunal de arbitraje de la competición trató de entorpecer su victoria. ¿El motivo? Según él, no es bueno para el espectáculo que siempre ganen españoles. "Entiendo que tengan que vender los derechos de imagen, que tengan que ganar dinero, porque de lo contrario no hay para pagar... Si lo analizas y lo piensas es un cachondeo y una barbarie, a mi parecer. Decir que por favor no molestes a este piloto y que te cojas a otro, me parece un cachondeo. Nosotros somos un equipo contra todos los demás. No tenemos ningún respaldo de ninguna parte (...) En definitiva, nadie nos ha regalado nada y lo hemos cogido con nuestras manos. Superorgulloso", clamó

Nos envidian porque tenemos el talento y los circuitos

El valenciano explicó que tenía "una bola metida en el cuello", y que se quedó "muy a gusto" al poder hablar ya en calidad de campeón. Incluso se atrevió a añadir más argumentos sobre su teoría al argumentar que existe recelo a los españoles en la competición. "Nos envidian porque tenemos el talento y también tenemos los circuitos, aunque nos falta un pelín de ayuda, pero lo tenemos todo para ser lo que somos", zanjó el piloto que gritó un sonoro "¡Viva España!", antes de atender a los medios en rueda de prensa.

"Mi intención era seguir dándole caña a Sasaki. Él también seguía haciendo el guarro"

"Les joda o no ha ganado un español"



"Mi intención era seguir dándole caña a Sasaki. Él también seguía haciendo el guarro"





Sasaki no le felicitará

Tras las palabras del campeón llegaron las del subcampeón. El japonés Ayumu Sasaki no dudó en explicar su versión y recriminar la actitud del ganador, al que aseguró que no felicitará por una victoria que considera sucia.

"Una o dos veces ha sido muy agresivo en la curva seis, aunque por eso... no pasa nada. Pero luego ha venido su compañero de equipo de por medio y hemos perdido todo a falta de cuatro vueltas, ha dejado de acelerar en medio de la pista y ha roto el grupo de cabeza", narró sobre lo ocurrido en la pista antes de lamentar la falta de deportividad del campeón Mundial.

No le puedo felicitar porque es una vergüenza

"Quería luchar de manera correcta con Massià porque si hubiera perdido adecuadamente lo hubiera entendido y le hubiera felicitado también. Si todo iba a Valencia (la carrera decisiva) hubiera estado bien. Al perder de esta manera pienso que no he perdido adecuadamente, por eso no lo puedo felicitar porque esto es una vergüenza", zanjó.

Ayumu Sasaki, tras el título de campeón del mundo de Moto3 ganado por Jaume Masià





Massià, muy criticado

El corte de vídeo publicado por Dazn España en Twitter contó con cientos de respuestas de aficionados del mundo del motor que no le perdonaron su estrategia. "Hay que ser más humilde y saber ganar" o "Has jugado sucio", fueron algunos de los comentarios más repetidos en la caja de comentarios de un vídeo que va a dar mucho que hablar en lo que resta de campeonato.