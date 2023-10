La muerte del jugador de hockey que sufrió un corte en el cuello con un patín, bajo investigación: "Fue un homicidio"

Adam Johnson, jugador del Nottingham Panthers, falleció el pasado domingo tras sufrir un corte en el cuello con un patín durante el duelo ante los Sheffield Steelers de la Copa Challenge de hockey. Un "extraño accidente", como lo ha calificado su equipo, que ahora está siendo investigado por la Policía de South Yorkshire. El estadounidense, que sufrió un corte en el cuello con un patín. "El golpe fue de forma intencionada", opina el exjugador de la NHL Sean Avery.

El deportista, que jugó profesionalmente durante 12 años, considera que Matt Petgrave golpeó a Adam Johnson siendo consciente del peligro de la acción: "Con toda seguridad trató de hacer contacto con el jugador de los Panther, no creo que se despertara diciendo que iba a asesinar a alguien".

No obstante, el exjugador de Detroit Red Wings, Los Angeles Kings, New York Rangers y Dallas Stars, reconoció que la palabra "asesinato" es bastante peligrosa para usarla en este caso: "Vi el golpe y el movimiento de la pierna. No debería haber estado donde estaba. Es terrible. Ni siquiera puedo volver a ver el vídeo".

Una opinión con la que no está muy de acuerdo Jesse Waters, presentador de la Cadena FOX. El periodista fue muy crítico con Matt Petgrave y calificó la acción como un "homicidio": "Es el más penalizado de la Élite Ice Hockey League. Es un jugador sucio".

Por último, Chris Therien, exjugador de Flyers y Dallas Stars, también se mostró muy duro en el momento de analizar la acción que acabó con la vida de Adam Johnson. "Me quedé consternado y asqueado por lo que presencié", añadió. Asimismo, recalcó que la patada "parecía intencionada".

La Policía estudia el caso

La Policía de South Yorkshire ha iniciado una investigación para estudiar con detenimiento la acción que acabó con la vida de Adam. Para ello, han abierto un "procedimiento moral" que examinará la tragedia producida durante el pasado domingo. "Nuestra investigación sobre las circunstancias que rodearon el incidente sigue en curso. Animamos al público a evitar especulaciones sobre el incidente mientras continuamos nuestras investigaciones", comunicó un portavoz.