Xavi y Vinícius se encaran en el Clásico y Gil Manzano impone la paz

En un Clásico no hay tregua, nunca. Así lo demostraron este sábado Xavi Hernández y Vinícius Júnior, protagonistas de la primera tangana del primer FC Barcelona - Real Madrid del curso, al encararse en la banda del estadio de Montjuic después de una polémica jugada entre el brasileño y el defensor uruguayo Ronald Araújo.

La polémica estalló en el minuto 27, cuando el delantero del Real Madrid intentó ganar en velocidad a Araújo. El defensor le derribó con un contacto leve, insuficiente para Gil Manzano, pero suficiente para iniciar la bronca entre el entrenador culé y el futbolista merengue.

La ausencia de falta enfadó a Vinícius, que encaró al cuarto árbitro y comenzó a recriminarle la acción. Por allí se encontraba también Xavi, que no perdió la oportunidad de dar su opinión al futbolista. El de Terrassa negó la falta con un reiterado "no, no" y alegó "carga", lo que aún cabreó algo más al futbolista.

En plena discusión, Xavi agarró el rostro del jugador y le propinó un leve toque en la mejilla que dejó perplejo al ariete. El conflicto iba a más, y Vinícius se dirigió al Gil Manzano con la mirada en señal de protesta, pero el colegiado hizo sonar su silbato para acabar por la vía rápida con la situación, cada vez más caliente.

No hubo tarjetas, pero el primer encontronazo del partido confirmó la tensión que se vive en cada acción de un Clásico. Y es que, pese a ser el primero del curso, este tipo de partidos son los que definen las posiciones clave a final de año.