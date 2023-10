Laporta amenaza al "madridismo sociológico" con la reconstrucción del "mejor Barça de la historia"

El presidente del Barça, Joan Laporta, inauguró la Asamblea de Compromisarios del club con un discurso de 'guerra' en el que se dirigió directamente al Real Madrid como "promotor" del 'caso Negreira' por el que ahora está siendo investigado judicialmente el club blaugrana. El líder culé habló del "madridismo sociológico" y no dudó en 'amenazar' al club blanco con el regreso del mejor "Barça de la historia".

"La historia del Barça no se ensucia. Me refiero al ataque más feroz, el caso Negreira. Esta campaña de desprestigio institucional no lo podemos permitir. Estamos en combate, en alerta permanente", inició en su arenga el presidente culé.

"Por mucho que difamen y busquen no encontrarán nada porque no hemos hecho nada de lo que nos acusa. Lo explicamos de manera clara y transparente. Se pagaban unos servicios que se pagaban con transferencias, estaban auditadas y quedaban reflejadas. En el procedimiento judicial estamos defendiendo nuestra hipótesis con pruebas. Ellos piensan que este dinero se hizo para pagar árbitros y sacar un provecho, pero no lo prueban y nosotros hemos aportado más de 600 informes y vídeos. Ellos no lo pueden probar porque no hay nada", se defendió antes de poner nombre a quien, desde su punto de vista, utilizan esta trama como arma para acabar con el Barça.

Imaginad como se siente el madridismo sociológico

"En este caso Negreira estamos todos de acuerdo en que ha estado aprovechado para perjudicar la reputación del Barça. ¿Quién son estos? Cuando vas por Madrid te das cuenta de que hay un madridismo sociológico dentro de los poderes que es muy evidente. Todos los organismos de poder, no solo de fútbol", dijo apuntando a la capital.

"En mi primera etapa ya competimos contra este madridismo sociológico y ganamos. Éramos incluso admirados. Este madridismo no lo pasó bien e, imaginad cómo se sienten que cuando ven que pasan unos años, hay un nuevo Barça, que ven que cada vez va mejor y que el presidente que estaba entonces, y que les hizo sufrir, es el mismo. El presidente es el mismo, el entrenador es Xavi, el centrocampista que estaba considerado como el mejor del mundo y que tiene interiorizado la esencia del Barça... Ahora ven que el fútbol base vuelve a sacar unos jugadores como Araujo, Balde, Pedri, Lamine, Fermín... No les interesa que hablen de su poder, que está impregnado en todos los ámbitos", justificó.

Ya les va bien si destruyen uno de los símbolos de Cataluña

El presidente culé no tuvo reparos en señalar al eterno rival, al que amenazó con la vuelta del club al primer nivel. "Son los promotores de esta trama, algunos con la intención de apropiarse del club y, ya les va bien si destruyen uno de los rasgos diferenciares de Cataluña. Ganaremos este proceso judicial y repetiremos el mejor Barça de la historia, que lo tengan claro", zanjó.