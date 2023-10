Mariona Caldentey critica a Vilda: "Teníamos la sensación de que no preparábamos lo suficiente los partidos"

FIFA via Getty Images

La futbolista Mariona Caldentey, jugadora del FC Barcelona y de la selección española, ha hablado sobre la situación del combinado nacional durante la etapa de Jorge Vilda, que finalizó tras la consecución del Mundial de Australia y Nueva Zelanda por toda la polémica iniciada con el 'caso Rubiales'.

En una entrevista para Tot gira, de Catalunya Ràdio, que sale el próximo 22 de octubre, pero ya se puede escuchar un avance, la delantera carga contra el que actualmente ya es seleccionador de Marruecos.

"Es verdad que nosotras teníamos la sensación de que no preparábamos lo suficiente los partidos, que tácticamente no teníamos los recursos que tendríamos que tener y aun así ganamos", ha afirmado.

La jugadora mantiene que eso es cierto, aunque hayan ganado el Mundial, y explica el motivo por el que, a pesar de la escasa preparación, ganaban los encuentros: "Somos un grupo de jugadoras que llevamos mucho tiempo juntas compitiendo al más alto nivel y al final vas ganando".

"No fueron semanas fáciles en Nueva Zelanda, no era una concentración normal. No era la situación ideal para ganar un Mundial. El fútbol es muy caprichoso: en la Eurocopa teníamos mejor equipo, mejores jugadoras, y nos quedamos fuera antes. Al Mundial tuvimos la suerte que se tiene que tener, contra Holanda, Suecia... los detalles", afirmó sobre la experiencia en el último campeonato.