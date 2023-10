Marcos Senna (Sao Paulo, 1976) es recordado con gran cariño en España al convertirse en el jugador nacionalizado más carismático de la historia reciente de nuestro país por ser fundamental del inicio de la época dorada de La Roja, con la que ganó la Eurocopa en 2008. Su estrellato en Villarreal llamó la atención de Luis Aragonés, y pronto se convirtió en una pieza clave dentro del grupo que tocaría el cielo en Viena.

Ahora, ya consagrado como leyenda, reparte su experiencia y conocimientos del mundo del fútbol entre el Villarreal y Awex Education, el programa de becas deportivas con el que cientos de jóvenes logran compaginar su formación deportiva y educativa en Estados Unidos. Así, antes del evento informativo y de captación en Madrid (de jueves 19 a domingo 22 de octubre) en el que participará, atiende a 20minutos en una entrevista exclusiva en la que repasa la actualidad de la selección, la competencia de las nuevas ligas, y los retos a los que se enfrenta el fútbol del futuro.

Trabaja con el Villarreal, con LaLiga y ahora con Awex Education, ¿Qué le motivó a unirse también a este proyecto?Cuando dejas de jugar y no sabes lo que hacer lo mejor es estar activo, que no te afecte la depresión de llevar una vida muy activa y luego no hacer nada. Además del Villarreal y Laliga me contactaron de Awex Education, me explicaron su proyecto, y me ofrecieron ser imagen de las becas deportivas para estudiar en Estados Unidos. Es una idea que al Villarreal, club del que también soy embajador, le ha gustado mucho.



Durante su carrera jugó en Sudamérica, Europa y Norteamérica, ¿Pensó cuando estuvo en el New York Cosmos que el fútbol iba a crecer tanto en Estados Unidos?Yo tampoco imaginaba que iba a jugar en Estados Unidos antes de retirarme, pero es cierto que empezó a sonar cada vez más y afortunadamente pude acabar en Estados Unidos. Al final es un país que cuando se propone organizar algo lo hace bien, la MLS sigue creciendo y solo hay que ver la llegada de jugadores como Messi que hacen que siga mejorando su fútbol.



Raúl, Messi, Busquets, Jordi Alba, Ibrahimovich, Beckham... e incluso Pelé, todos llegaron a Estados Unidos a avanzada edad, ¿Qué oportunidades ofrece el país para el talento joven que viaja con estas becas?Sabemos lo difícil que es llegar al fútbol al primer nivel, y hay muchos chicos que se encuentran en la situación de elegir si siguen con el futbol o con los estudios. Esto es una manera de que no se acabe el fútbol y de que además estudien, no es garantía de que vaya a llegar al máximo nivel deportivo, pero sí una garantía de formación. Eso es lo que me ha motivado a ser la imagen de este bonito proyecto.



Hasta ahora en ese sentido parece que 'gana' Arabia Saudí, que ha conseguido fichar a jóvenes talentos como Gabri Veiga...Bueno, ahí ya sabemos que la parte económica es la que habla más alto. Obviamente, a nivel de cultura, Estados Unidos es más apetecible, pero si el mundo árabe pone más pasta... para gustos, colores, pero a mí me llama más América que los países árabes.



El fútbol español es distinto y llama la atención de todo el mundo

¿Cree que atraer a talento joven con este tipo de becas puede ser clave para que Estados Unidos también refuerce la selección con nacionalizados en el futuro?Yo creo que sí, no sé exactamente si piensan en ello, pero también es una buena oportunidad que da el potenciar la llegada de talento de otros países. Yo no nací en España, pero la gente está muy agradecida de que yo haya sido partícipe de una gran selección.



Solo Madrid emitió en 2022 más visados para estudiar en EEUU que varios países europeos de su entorno, ¿allí gusta más el jugador español?Yo creo que sí, porque hay muchos latinos y se habla español por todas partes. Pero no solo por eso, sino también porque el estilo de juego es distinto y llama la atención de todo el mundo.



¿Cree que los futbolistas miran ahora menos a Europa tras la irrupción de Arabia y Estados Unidos?Yo creo que no porque el nivel futbolístico sigue estando en Europa. Si va a llegar a pasar no lo sé, el que manda es el dinero, y si los países árabes siguen con este nivel económico puedo entender que los jugadores quieran asegurar su futuro... Es una pena para el espectáculo, pero hoy en día la mirada aún sigue aquí, en los equipos históricos como Barça, Madrid o Manchester.



Marcos Senna durante el evento American Dream de Awex Education. Marcos Senna..AMERICAN DREAM BY

Ahora Le Normand y Laporte, que nacieron en Francia, reciben muchas críticas por jugar ahora con España. ¿Cuál es la opinión de alguien como usted que también tomó una decisión similar?A ver, yo creo que son oportunidades... Yo puedo hablar por mí, que tuve la oportunidad única en mi vida de jugar un Mundial y una Eurocopa y además con un país como es España, del que toda la vida me he sentido un hijo adoptivo. Siempre pensé en dar un plus de mi parte para que la gente estuviera contenta conmigo, y me viera día a día sentir los colores.



Así lo viví yo, y no puedo hablar del sentimiento que tienen ellos, pero se supone que va de lo mismo. Y los que critican... bueno, tendrán sus razones, pero antes deberían tener empatía y entender que jugar con España es una gran oportunidad para los chicos que tienen el sueño de jugar grandes torneos y ser lo más profesionales posible para devolver a España la oportunidad que les ha dado.



Los más críticos dicen que solo juegan por España porque no tienen hueco en una selección en la que hay jugadores como Koundé o Mbappé...Yo he sido muy feliz y comparto la decisión de estos países que han dado oportunidad a chicos en los que han visto un talento que no supo aprovechar su país de origen. El fútbol vive muchas dinámicas y épocas distintas continuamente, y a lo mejor un chico que no sirve para España sí sirve para Brasil. El fútbol es muy relativo



¿Tuvo que lidiar usted con ese tipo de críticas?No, en mi caso llegué muy tarde a la selección de Brasil porque cuando iba a debutar con 19-20 años sufrí lesiones. Luego empecé a jugar en un equipo grande con 23 y con 25 para 26 vine a España... Quizás no jugué con la selección brasileña porque empecé a jugar muy tarde a nivel profesional y al llegar España me adapté rápido y ya me llamó Luis Aragonés. A la selección brasileña no le dio tiempo a ver a un Marcos Senna que sí vio Luis.



España siempre ha tenido 'cracks' y el que se nacionaliza sabe que tiene mucha competencia"

Los requisitos para nacionalizarse han evolucionado poco a poco y ahora son más laxos ¿Está de acuerdo con esto?Es posible que los países estén viendo que es positivo ser flexible porque les favorece que sea más fácil nacionalizar... aunque no hay nada fácil porque siempre existe competencia. En España siempre ha habido generaciones de 'cracks', por lo que el que viene de fuera y se nacionaliza sabe que va a tener una competencia igual o mucho más grande que en su país.



En la selección además hay debate por el caso de Brahim, que parece haberse decantado por jugar para Marruecos, y de Lamine Yamal, también tentado por Marruecos ¿Cree que son casos en los que las críticas están relacionadas con el racismo?No, yo creo que al final es una opción que tiene el jugador de elegir. Yo prefiero no entrar en este debate, hay de todo, pero prefiero apostar por la opción de que cada uno lo siente como lo siente en ese momento y elige el país en el que quiere jugar, simplemente eso.



Usted que ha jugado tantos años en la selección y en LaLiga, ¿ha vivido algún caso de racismo? ¿Cree que es un problema en el fútbol español?No, conmigo afortunadamente nunca ha pasado, pero sí que lo veo ahora. Yo siempre digo que España no es un país racista, pero hay casos puntuales que también se dan en la mayoría de los países y obviamente debemos intentar combatir eso.



Volviendo al tema de las becas, ¿cree que son clave en el caso de las futbolistas jóvenes que pueden encontrar en Estados Unidos una oportunidad que no les da la liga femenina es España?A ver, después del Mundial creo que van a cambiar mucho las cosas, el fútbol femenino español se va a reforzar mucho y de hecho ya se había reforzado antes de ganar este campeonato que ha sido un plus.



Por su parte, el fútbol femenino en Estados Unidos ya lleva mucho tiempo con más nivel incluso que el masculino, que allí no tiene el mismo reconocimiento. También pasa en la selección, que ha sido varias veces la mejor del mundo y destaca mucho más que la masculina. Al final, una chica que sale de cualquier parte del mundo encuentra allí un lugar perfecto para jugar y crecer, y las que salgan de aquí con las becas van a llegar a una gran potencia mundial de fútbol en la que van a aprender y en la que tratarán de quedarse.



¿Cree que la liga femenina española está dando a las jugadoras todo lo que necesitan para desarrollarse?Yo no controlo los términos presupuestarios, pero sé que se está potenciando para que en día llegue a lo que piden. Si lo generan no hay nada más justo que responder a lo que reivindican, y yo veo que el fútbol femenino en España está generando mucho, como con la victoria del Mundial, así que debe dar más pasos adelante.

No solo ha habido cambios en el fútbol femenino, el masculino también ha tratado de acercarse a nuevos modelos, como por ejemplo con la nueva Champions de la próxima temporada, ¿Qué le parece el nuevo formato?A mí me parece fatal, sinceramente, me gustaría que siguiera como antes, la tradicional... pero bueno, a lo mejor sale bien la jugada.



Sería bonito que el Mundial fuera solo en España

¿Y el aumento de equipos en el Mundial?Tampoco me gusta.

¿Qué le parece el Mundial de España de 2023?Lo más bonito es que fuera solo en un país, que sea en España sería, siendo honesto, cojonudo. Pero se ha trasladado a otros países y a otro continente, será muy diferente y lo voy a ver, pero creo que están intentando inventar demasiado.