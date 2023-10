Morata, enigmático ante la pregunta sobre el trato de favor al Real Madrid: "Ya lo sabes..."

El futbolista Álvaro Morata, delantero de la Selección Española y del Atlético de Madrid, repasó la actualidad futbolística en la noche de este martes ante los micrófonos de 'El Partidazo' de La Cadena Cope y 'el Larguero' de la Cadena Ser. Habló de su renovación, de las críticas, de su estado de forma... y sobre la diferencia de trato arbitral al Real Madrid y al Atlético.

"¿Los árbitros te tratan igual jugando en el Atlético que en el Real Madrid?", le preguntó Castaño al delantero, que dio una respuesta enigmática. "Tú ya sabes la respuesta y todo el mundo también la sabe", le dice ante la insistencia del periodista en que le diga el 'sí'. "Tú ya lo sabes", reiteró el delantero que fue mucho más claro a la hora de hablar de las críticas que ha recibido en los últimos años.

"He tenido que trabajar mucho la cabeza, he pasado momentos de querer irme y dejarlo todo porque no me merecía la pena pasar por lo que pasaba. Si de algo estoy orgulloso es de estar aquí, con la Selección, haciendo entrevistas y haber seguido cuando no tenía fuerza ni ganas ni ilusión. Es gracias a mi familia y a la gente con la que trabajo. Aquí estoy y eso para mí es igual de importante que un título. Cuando pasas por determinados momentos, volver es un triunfo", explicó en 'El Larguero' el ariete que ha convertido la confianza dada por el Atlético de Madrid en goles.

"Estuve cerca de irme porque necesitaba sentirme importante y este año me siento más importante. Hablé con Simeone y Gustavo López y me dijeron que querían que me quedara", apuntó, antes de desvelar el verdadero motivo por el que rechazó una oferta de 50 milllones de Arabia.

Me muero por ganar un título con el Atlético

"Me muero de ganas de ganar un título con el Atlético. Eso puede más que el dinero, que volver a otros países donde estoy más cómodo porque creo que se me trata diferente... pero al final me pesa más la sensación de poder ganar un título con el Atlético", zanjó el futbolista madrileño.