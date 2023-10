Así es la transformación de Guti a los 47 años: "Estoy en pleno cambio, he ganado ya 10kg de músculo

José María Gutiérrez 'Guti' colgó las botas hace ya 12 años, pero no quiere que el retiro le afecte a su estado físico. El exfutbolista del Real Madrid ha concedido una entrevista a Men's Health donde habla sobre la transformación física que está viviendo.

"Me he puesto un gimnasio en casa, estoy entrenando a tope, la verdad, sobre todo pesas, con cardio 3 veces a la semana, he ganado ya 10 kilos de músculo, pasando de 80 a 90, y ese es mi proceso ahora mismo", dice.

"Sabes lo que pasa, al final uno cuando deja el fútbol se vuelve un poco sedentario, deja de moverse, acostumbrado a entrenar todos los días, y al final también lo echas de menos", añade.

"Tengo ya casi 47 años, intentas dentro de tu edad hacer el máximo ejercicio posible para encontrarte bien físicamente", confiesa el exjugador del Real Madrid y el Besiktas.

Una de sus claves es comer "muy variado, muy bien, pescado, carne, verduras, de todo, pero mucho, 5 ó 6 veces al día. Tengo un nutricionista que me echa un cable, y estoy tomando proteínas, creatina en fases, crema de arroz, todo muy controlado y necesario".

"Llevo 3 meses más o menos bien, haciendo un gran cambio, entrenando mucho, me han dicho que voy a estar a tope en diciembre, pero todavía no lo veo, más para junio. Y quiero que sea una sorpresa", afirma.

En la entrevista también habla de salud mental: "Yo tuve un momento difícil en mi carrera deportiva, estuve con un psicólogo, y me ayudo muchísimo a salir de la situación en la que estaba".

"Hay cosas que te superan, pero se debe pedir ayuda, y está bien tener a una alguien que te pueda aconsejar, llevar por un camino que tú tal vez no ves. Y no solo a mí, le pasa a mucha gente. Hay que abrirse para salir de ahí", añade.