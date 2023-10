Este sábado 7 de octubre, vuelve AFL. Será en Torrejón, con la AFL 32, donde se disputarán dos cinturones, el Super Lightweight y el peso pluma. En 20 Minutos hemos podido hablar con Andrés Molano, que intentará arrebatar a Daniel Requeijo el cinturón de los 66 kilos. Andrés vino de Colombia para desarrollar su carrera en España y ya sabe lo que es pelear por un título en FCC.

¿Cómo fueron tus inicios? Me consta que empezaste con poca preparación y tuviste peleas duras pero que acabaste ganando.Lo primero de todo, quiero dar las gracias a 20 Minutos por la entrevista. Y sí, empecé con poca preparación. Fue muy interesante porque el primer torneo en el que estuve, estaba unas semanas antes con mis amigos haciendo ejercicio y decidimos apuntarnos sin entrenar MMA. Nosotros teníamos guantes de boxeo pero no teníamos entrenador y nos pegábamos. Salí roto, pero gané. Hubo momentos complicados pero vi que algo muy importante en este deporte es la resistencia, no solo física sino también mental. Fue muy interesante ver cómo la gente intentaba cosas, pero yo era muy revoltoso…

Una vez que llegas a España, ¿dónde empiezas a entrenar?Pues llegué al aeropuerto de Madrid y me dieron el contacto de Pablo Ortín de Santa Dolores. Hablamos, le gustó como pensaba y lo que quería y a mí me gustaban sus ideas y así empezamos a entrenar.

AFL 32. Andrés Molano Vs Daniel Requeijo Instagram molanososaa

¿Cuánto tiempo tardaste en dar el salto de amateur a profesional? ¿Notaste mucho la diferencia entre ambas categorías?La verdad es que se tarda y la diferencia entre amateur y profesional se nota. Yo estuve tres o cuatro años de amateur y ahora tres años de profesional. Entonces, hay un salto cualitativo pero también cuantitativo. En profesional, por un lado, ya no haces torneos y dejas de pelear varias veces en un día pero, por otro, los asaltos de las peleas son más largos. Y luego en profesional se permiten más golpes y más llaves y los rivales están más preparados. Pasar por amateur es importante porque te da una preparación previa, incluso para acostumbrarte a pelear delante del público.

Durante algunos años acumulaste un récord muy bueno pero ha habido un par de tropiezos, ¿en qué has mejorado?A pesar de que no han sido los resultados que queríamos, hemos tenido experiencias muy interesantes, muy gratas. No todo el mundo tiene la oportunidad de ir a la casa del campeón, pelear frente a 4.000 personas en UFC Fight Pass, que te está viendo mucha más gente. Digamos que enfrentar eso te ayuda. Nunca había hecho una pelea de campeonato y eso fue una experiencia nueva. No sabíamos cómo mi cuerpo iba a reaccionar a cinco asaltos y ahora lo sabemos. Luego, en la última pelea, hubo una serie de circunstancias que no me permitieron estar dispuesto. No voy a dar excusas. Perdí, pero no hay que quedarse ahí.

Andrés Molano durante su última pelea en FFC Instagram molanososaa

Te enfrentas ahora a Daniel Requeijo por el cinturón del peso pluma ¿qué esperas de tu rival?Bueno, justo ayer (por el miércoles) me comentaban que él pensaba finalizarme en el primer asalto. Él puede decir lo que quiera, pero tendrá que dar la cara en el octágono. Espero que esté bien preparado porque, si no, va a sufrir porque he estado preparándome mucho para esta pelea. De hecho, ya nos habíamos preparado antes y no pudo ser por un problema meteorológico.

¿Cómo sobrevive un luchador en España donde no hay una liga como UFC? ¿Hay becas para este deporte?Normalmente no hay becas para ciertos deportes. Las MMA no son un deporte olímpico y por tanto no está subvencionado por el Estado, así que tenemos que optar por trabajos que nos permitan entrenar y tener un sustento. Unos optan por ser profesores, otros optan por trabajar de noche y otros los fines de semana. De todas formas, están apareciendo empresas que no son UFC que empiezan a pagar y esto quiere decir que el deporte está creciendo. Todos queremos llegar a estas promotoras.