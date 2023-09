La cuarta edición de Val d'Aran by UTMB ya calienta motores con la apertura de inscripciones

En apenas tres años, Val d'Aran by UTMB se ha convertido en una de las carreras de montaña más importantes de toda España y prácticamente del planeta trail running. El crecimiento es exponencial y la cuarta edición ya está calentando motores: las inscripciones se abren ya este martes 19 de septiembre a las 11:00 h. No obstante, las 48 primeras horas, hasta el jueves 21 de septiembre a las 11:00 am, sólo las personas con UTMB® Index podrán adquirir un dorsal para las carreras de Val d’Aran by UTMB®. Pasado ese periodo de tiempo, cualquier corredor podrá acceder a la inscripción.

Por tercer año consecutivo, Val d’Aran by UTMB® revalida su título como UTMB® World Series Major, la final europea del circuito UTMB® World Series, otorgando a todos sus finishers el doble de Running Stones.

La expectación está asegurada y todo hace indicar que en 2024 se superarán los 5.000 atletas que participaron en algunas de sus cinco distancias: la VDA (163 kilómetros, CDH (110 kilómetros), PDA (55 kilómetros), SKY (15 kilómetros) y la EXP (32 kilómetros).

A buen seguro que muchos de los atletas llegan con una espinita clavada, después de que en esta pasada edición la organización se viese obligada a suspender la VDA por la impresionante tormenta que asoló todo el valle y que puso a prueba toda la estructura de la carrera dirigida por Xavi Pocino, que respondió con nota.