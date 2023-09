El 'zasca' de Xavi a la prensa tras ser nominado al The Best: "Con la de castañas que me habéis dado... parece de broma"

Xavi Hernández volvió a someterse a las preguntas de la prensa este viernes en la previa del duelo liguero ante el Real Betis, y lo hizo por todo lo alto, pues se había guardado un 'palo' para los medios para la más que previsible pregunta por su nominación a los premios The Best a mejor entrenador.

"Me río, porque con las castañas que me habéis dado y estoy en el The Best... tremendo esto, jejej, parece una broma, ¿eh?", dijo ante los medios congregados en la sala de prensa del Camp Nou. "Todo el proceso que se ha sufrido y ahora te ves en el The Best, dices '¿qué ha pasado aquí?', no entiendo nada", continuó irónico.

"Bueno es trabajo del equipo, no le doy demasiada importancia, tampoco le daba demasiada cuando era jugador ni ahora entrenador. Aquí se trata de priorizar los éxitos colectivos y se habla mucho del entrenador, pero hay un staff detrás, un presidente, junta directiva, área deportiva... y los principales protagonistas que son los futbolistas que han ganado una Liga y una Supercopa y por eso estamos en los premios individuales", sentenció en tono serio.

Para el premio The Best de la FIFA, cuyas votaciones están abiertas desde el 14 de septiembre hasta el 6 de octubre, Xavi comparte nominación con Pep Guardiola, Inzaghi, Postecoglou, Xavi Hernández y Luciano Spalleti.