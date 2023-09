"El dinero lo cambia todo", Dana White explica el cambio de McGregor dentro del octágono

En los últimos cinco años, de las cuatro peleas que ha protagonizado Conor McGregor en UFC, solo ha ganado una, frente a Donald Cerrone, que estaba a las puertas de la jubilación, y ha perdido tres: una por sumisión, frente a Nurmagomedov, y dos por KO, frente a Dustin Poirier. Lejos queda, por tanto, aquella racha de siete victorias consecutivas, que incluyeron victorias por nocaut frente a José Aldo o Chad Mendes.

En una entrevista reciente, Dana White ha tratado de explicar este descenso del rendimiento de la estrella irlandesa, señalando que una de las razones principales es el dinero. Cuando ganas tanto dinero, parece que ya no quedan tantas ganas de competir al máximo nivel en una jaula:

“Esto es lo que sucede. Estoy seguro de que has hablado de esto con colegas, amigos y personas que conoces. Una vez que se alcanza un cierto nivel de dinero tener tanta hambre y trabajar tan duro y estar tan dedicado al deporte, o cualquier oficio que hagas, ya no es tan fácil. El dinero lo cambia todo. Conor McGregor tiene el dinero suficiente como para no necesitar nada”.

Conor McGregor es uno de los deportistas mejor pagados del planeta y, además, tiene varios negocios que le reportan beneficios. Atrás quedaron los días en los que tenía que dormir en el coche antes de entrenar, así que no debe extrañar que la estrella irlandesa ya no se exija tanto deportivamente. Si se lo dejó todo en el octógono debemos suponer que fue, precisamente, para llegar a esta situación. El éxito es la salida.

Volverá en 2024

En cualquier caso, las MMA tienen un componente altamente adictivo, que hace que dejarlas no sea tarea fácil. El orgullo siempre está ahí y no deja de ser un deporte que suele resultar bastante divertido (al menos para algunos). Así que, aunque ya no tengamos la mejor versión del irlandés, parece que todavía le tendremos algún tiempo más en UFC. Eso sí, como ha señalado White, tendremos que esperar al año que viene: “Está de vuelta en el gimnasio y está entrenando. Espero ver a Conor pelear el próximo año”.