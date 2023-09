El Barça arranca una nueva era con nombres propios: Deco y Bojan refuerzan la dirección deportiva

Este miércoles ha supuesto un antes y un después en el FC Barcelona, que ha presentado un organigrama deportivo completamente renovado para dar comienzo a una nueva era en el club. Un reinicio que, no obstante, tendrá sus bases en viejos conocidos de la afición culé, porque Anderson Luis de Souza, 'Deco', será el nuevo director deportivo del área de fútbol, y justo por debajo de él, Bojan Krkic será su coordinador del área de fútbol.

Esa es la apuesta que Joan Laporta ha presentado este miércoles por la mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, con la intención de revolucionar la estructura deportiva del Barça en su parcela dedicada al fútbol profesional masculino; arropado por su Junta Directiva, Xavi Hernández, y Sergi Roberto en calidad de primer capitán del equipo.

La principal novedad entre los cargos del nuevo organigrama de fútbol, como decimos, ha sido la leyenda blaugrana Deco, que dependerá directamente del presidente Joan Laporta y el vicepresidente deportivo Rafael Yuste. El exfutbolista portugués, clave en la consecución de su segunda Champions en 2006, ocupa por fin de manera oficial el sillón que ha dejado libre Mateu Alemany al frente de la dirección deportiva.

"Deco será el máximo responsable del área de fútbol, la cual hemos ajustado siguiendo sus consejos. Es una persona que reúne todas las condiciones para ser director del área de fútbol del Barça, y no es fácil", afirmó Laporta en su presentación, poniendo en valor su valía como "jugador de élite y de referencia" antes de dar el salto a los despachos.

Un proceso de transformación a directivo que, para Laporta, ha sido fundamental: "Ha sido empresario vinculado al fútbol, y ello le ha hecho aprender todas las claves necesarias para que las negociaciones fructifiquen y el resultado sea bueno. Lo pude comprobar desde hace un par de años, que nos reencontramos, y además conoce los mercados futbolísticos; el brasileño, el español, la Premier y los emergentes, como ahora puede ser el mercado saudí".

"Ha sido compañero de nuestro entrenador Xavi, en quien tenemos depositada toda la confianza para que los jugadores funcionen como un equipo competitivo. Que entrenador y director deportivo hablen el mismo idioma es muy importante, y coinciden sobre el estilo de juego del Barça", continuó presumiendo el presidente del Barça, encantado con el nuevo 'fichaje'.

Del mismo modo, Laporta se mostro "orgulloso" como máximo dirigente del Barça de tener en su organigrama deportivo a exfutbolistas y mitos del barcelonismo: "Veo a Xavi, Deco, Alexanko, Bojan Krkic, Enric Masip o Sergi Barjuan y me invade un orgullo especial, porque todos han defendido el escudo y la camiseta del Barça y eso les da un alto grado de compromiso con el club. Es de admirar y de resaltar".

La despedida de Mateu Alemany

No quiso Laporta entrar a valorar, eso sí, la salida de Mateu Alemany del club. Laporta ofreció al ya exdirectivo otros cargos dentro de la estructura barcelonista, pero Alemany declinó sus propuestas y se marchó, no sin antes dejarlo todo bien atado. Durante todo el verano, la llegada de Deco ha sido un secreto a voces que, sin embargo, no le ha impedido colaborar estrechamente con el directivo portugués para confeccionar la actual plantilla del Barça.

Por eso mismo, el presidente azulgrana tuvo palabras cariñosas para Mateu, reconociendo su labor desde 2020 cuando entró junto a Laporta tras ganar las elecciones: "Gestionó con éxito una herencia muy complicada en el ámbito deportivo y en condiciones de máxima dificultad, con muchos obstáculos y salió de ello con nota, hizo un trabajo excelente".

"Tuvo la habilidad de ir construyendo un proyecto deportivo altamente competitivo. Quería agradecerle en nombre de la Junta y de mi parte el trabajo hecho. He tenido la suerte de trabajar con una persona inteligente, gran profesional y excelente persona. Le deseamos que tenga mucha suerte y seguro lo hará muy bien. Y decirle, y lo sabe, que mantenemos la buena relación y que tiene las puertas abiertas del Barça mientras yo sea presidente".