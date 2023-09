El increíble cambio de Shaquille O’Neal tras perder hasta 25 kilos

Entre las leyendas más importantes de la NBA se encuentra Shaquille O'Neal, que durante años fue uno de los jugadores más dominantes de la competición. Pero esa época ya quedó atrás y, aunque se ha mantenido en permanente contacto con el baloncesto como comentarista de la liga, ha perdido forma física de manera muy notable.

Sin embargo, en los últimos meses ha conseguido mejorar su aspecto físico llegando a adelgazar incluso 25 kilos, tal y como ha confesado en una entrevista para ET Canada. "Me estaba poniendo gordito y ni siquiera podía subir las escaleras. No me gustó lo que veía en el espejo", afirmó el exjugador.

"Me hice un análisis de sangre, una amiga mía me llamó y me dijo: 'Estás gordo'. Y me dio el nombre de este tipo. Él hizo algunos análisis de sangre, y ya sabes, como yo era el deportista, no era un comedor de ensaladas. No había prestado atención a nada de eso. No me importaba nada de eso", ha contado sobre lo que reflexionó hace ya un año.

Por ello, Shaquille se sometió a una dieta y a una rutina de ejercicios que le han llevado hasta a perder 25 kilos en tan solo unos meses. Una de las principales razones también fue que "no sabía cuál era la diferencia entre un carbohidrato y una proteína".

"Hasta los 50 años nunca lo supe. Entonces, él me decía que no podía hacer esto, no podía hacer aquello, que si más verduras, que si mi hierro estaba bajo. Una vez que comencé a cambiar ciertas cosas, mi peso cayó. Con los suplementos y batidos que bebo el peso ha empezado a bajar, explicó.

El ex de Los Angeles Lakers eliminó los ultraprocesados, la comida rápida y los alimentos fritos para alimentarse con ensaladas, huevos en forma de "rollitos pequeños", proteínas y batidos de proteínas, con lo que ha cumpolido su propósito.