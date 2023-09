Van Gaal pone en duda el Mundial de Argentina y deja caer que estuvo preparado para la victoria de Messi

Louis Van Gaal ha sido siempre una de las figuras más polémicas y abrumadoramente sinceras del panorama futbolístico, y fiel a su forma de ser, ha criticado duramente el Mundial de Qatar y su organización. En concreto, el que fue (y sigue siendo) seleccionador de Países Bajos durante la cita mundialista cree que todo estaba preparado para la victoria de Lionel Messi y de Argentina, ante la que cayó su equipo en cuartos de final.

"Cuando ves cómo actúa Argentina y cómo lo hacemos nosotros... Algunos jugadores argentinos se sobrepasaron y no fueron sancionados. Por ese motivo creo que todo estaba premeditado", aseguró el técnico neerlandés, ex del Barça, en una entrevista con el medio holandés NOS durante la gala de la Eredivisie Awards 2022/23.

Una respuesta que, después de muchas teorías de la conspiración sobre el tema, alimentadas por el récord de penaltis que recibió a favor la 'Albiceleste', por el fichaje de Messi por el PSG o por la prenda tradicional árabe que ya le tenían preparada a Messi para lucir a la hora del alzar la Copa del Mundo, por fin se ha escuchado en una voz autorizada del mundo del fútbol.

El periodista, intrigado por la respuesta, apretó a Van Gaal para lograr una acusación más clara y directa contra Qatar y Argentina. "¿Qué quieres decir entonces, que Messi debía ser campeón del mundo?" le repreguntó, a lo que Van Gaal fue tajante: "Me refiero a todo lo que digo, creo que sí, que debían hacerle campeón sí o sí".

En cambio, el capitán de la selección neerlandesa no parece estar muy de acuerdo con su técnico. Virgil Van Dijk, central del Liverpool, dejó claro desde la concentración de su combinado nacional lo que piensa sobre las palabras de Van Gaal sobre Messi: "Él puede decir lo que quiera, es su opinión, pero no estoy de acuerdo con él y no comparto la misma opinión. Ni yo, ni el equipo".