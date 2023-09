Lydia Valentín pierde su último tren olímpico: no estará en los Juegos de París 2024

La haltera leonesa Lydia Valentín no estará en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. La noticia se confirma después de que su nombre no forme parte de la convocatoria final del equipo español para el Campeonato del Mundo que esta semana se celebrará en Riad (Arabia Saudí) y en el que no participará. Estar en esa lista era uno de los requisitos impuestos por la Federación Internacional para estar en la cita olímpica.

Aunque no se han confirmado los motivos de su ausencia en la lista, todo hace indicar que Valentín (38 años) no ha podido recuperarse a tiempo de la lesión de cadera que venía arrastrando desde hace varios años, y que le frustró en los Juegos de Tokio. Allí compitió lesionada y tuvo que retirarse en la que podría haber sido la despedida olímpica para una deportista con un palmarés casi inigualable: oro, plata y bronce en distintas citas olímpicas.

España competirá en estos Mundiales con 16 deportistas: Marta García (-45kg), Ruth Fuentefría (-45kg), Pepa Giménez (-49kg), Sira Armengou (-49kg), Josué Brachi (-55kg), Atenery Hernández (-55kg), Alba Sánchez (-55kg), Víctor Castro (-67kg), Irene Martínez (-59kg), David Sánchez (-73kg), Ismail Jamali (-73kg), Manuel Sánchez (-89kg), Garoa Martínez (-64kg), Javi González (-81kg), Alberto Fernández (-81kg) e Ilia Hernández (-71kg).