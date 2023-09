McGregor parece estar presionando a UFC para pelear en diciembre

En los últimos tiempos, asistimos a los fenómenos de los “anuncios fantasma”, es decir, UFC o un luchador lanza un mensaje en redes sociales y luego lo borra. En principio, esto podríamos achacarlo a un calentón seguido de un arrepentimiento pero, en los últimos días, ha habido algún periodista estadounidense (nos referimos Trent Reinsmith) que, al menos en el caso de UFC, ha lanzado una teoría interesante.

De esta forma, podría ser que UFC recurriera a esta práctica como forma de presionar a sus luchadores. El mecanismo funcionaría de la siguiente manera: la organización lanza un mensaje en redes anunciando una pelea entre dos luchadores que quiere que se enfrenten y luego lo borra. Como consecuencia, UFC genera expectación sobre esa pelea y los luchadores, que todavía no han firmado, ya tienen la presión de los aficionados.

En general, sería UFC quien recurriera a esta técnica pero, podría ser también que ciertos luchadores con especial tirón mediático podrían hacerlo. Es el caso de Conor McGregor, que hace unos días lanzó un mensaje diciendo que su presencia en UFC 296 estaba cerrada y luego lo borró. ¿Estaría el irlandés generando expectación y presionando para poder pelear en esa fecha?

El riesgo de la USADA

Es probable que sí, que lo esté haciendo, la pregunta es por qué el ex campeón tiene tanto interés por pelear sí o sí en esa fecha. Puede ser que tenga otros compromisos más suculentos el año que viene y quiera forzar a la organización incluso a dejarle pelear sin pasar por la USADA. El problema para McGregor, además de convertirse en una figura un poco más conflictiva, es que podría perder una parte del poco crédito que le queda como luchador. ¿De verdad que no puede pelear sin algún zumo secreto? ¿O lo que está diciendo es que tiene otras aficiones paralelas que no puede controlar? Lo dicho, si fuerza la pelea sin pasar por la USADA no hará otra cosa más que desgastar su figura. ¿Y si pierde sin pasar por la agencia antidroga? ¿Con quién pelearía después, con Tony Ferguson?