Dawa Sherpa, el monje budista que triunfó en los Alpes y escribió la primera gran página de UTMB

Nueve hermanos, una infancia humilde en las laderas del Himalaya y un deseo insuperable por superarse, por ir más allá. El guion lo ha protagonizado durante toda su vida Dawa Sherpa, el primer ganador de la mítica UTMB, homenajeado durante estos días en el vigésimo aniversario de la gran carrera, aquel 2003 en el que llegó el primero a la meta tras un inolvidable día de lluvia, granizo y mucho mucho sol.

¿Cómo fue la carrera?En la salida habían unos 760 corredores haciendo cola a las 4 de la mañana. Si no recuerdo mal, salimos a las 4h30 de Chamonix, llovía un poco y no había mucha gente en la salida. Salimos así y poco a poco, recuerdo que a partir de Les Contamines empezó a llover bastante. Así cruzamos el Col du Bonhomme. Cuando llegué al Col de la Seigne, empezó a granizar bastante, y recuerdo que había un puesto de control en la cima.

En el Col de la Seigne, los controladores estaban escondidos detrás de las rocas, bastante lejos de la carretera, y vi que me hacían señas con las manos para que me bajara lo antes posible a Italia porque era peligroso. Bajé un poco la cabeza para que el granizo no me golpeara demasiado fuerte. En cambio, a partir de Lac Combal, tuve bastante buen tiempo, prácticamente hasta Champex y Vallorcine. Fue estupendo porque no hacía mucho calor, no hacía mucho sol, pero de vez en cuando había un rayo de sol. Pero seguía estando bastante nublado. Cuando estaba en Vallorcine, en la tienda del avituallamiento, pusieron palés para que pudiera caminar. Los palés flotaban en el agua como barcos.

No creo que fuera muy agradable para todos los avituallamientos y todos los espectadores, pero al mismo tiempo en aquel momento no había mucha gente, había 5/6 personas, unas diez personas encargadas de los avituallamientos. Pero para mí fue bastante divertido, aunque estuviera mojado, toda mi ropa y mis zapatos estaban mojados. Y de Vallorcine a Chamonix, tardé unas 2 horas porque había mucha niebla, llovía mucho. Cuando pasé Le Lavancher, en el lado del balcón norte, puse los pies por delante, tanteando un poco con los pies para asegurarme de no caer en un agujero o poner los pies en una roca resbaladiza. Y cuando llegué a Chamonix, recuerdo que Catherine Poletti me dijo: "Eso ha sido largo, ¿qué has hecho? Le expliqué que mi linterna frontal no alumbraba muy bien, no alumbraba muy bien en el suelo y que había tenido que tantear el terreno y que había llegado así, y todo el mundo se rió. Y cuando llegué, había cien personas esperándome, entre ellas Guy Périllat y Egon Zimmermann, los campeones olímpicos francés y austriaco de esquí alpino. Y Guy Périllat me preguntó qué me había ganado por hacer esta carrera. Y yo le dije: "Normalmente, no gano nada". Y tuvo un bonito gesto conmigo: "Me invito a Innsbruck una semana en un hotel de 5 estrellas como recompensa". Por desgracia, no pude ir, pero disfruté mucho de la carrera.