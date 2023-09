Biel Rafols, o una bala pegada a una cámara

Esa imagen, el 'suicidio' de cualquier atleta de montaña cumbre abajo entre riscos y piedras, como si la vida no importara, queda en la retina. Cualquiera la olvida. Una y otra vez se repite o se visualiza en youtube o algún canal especializado. Y sucede tal cosa porque junto al loco que brinca casi hacia el vacío, hay alguien más, otro tipo que va todavía más allá: baja casi a la misma velocidad pero con una cámara en la mano. Para dejar un recuerdo, para capturar esa esencia.

Los cámara-runner, que así se les conoce, surgieron hace unos años como una forma más de disfrutar de las carreras de trail running, en ese intento de que esta especialidad llegue a todos. Y el primero que decidió probar suerte fue Biel Rafols, posiblemente el más conocido de todo el mundo. Él es quien voló junto a Kilian Jornet en aquel descenso imposible por Andorra, haciendo de una secuencia una obra de arte.

En la semana grande del trail running, Biel no para quieto un momento y, sin embargo, emana calma y humildad. El viernes asistirá a Miguel Heras en la UTMB y, el resto de la semana, trabajará como Marketing Mánager de Salomon en España. Chamonix es el gran escaparate del año y el desfile de novedades no cesa. En el caso de Salomon, la percha es el cuatro veces campeón de la gran carrera, el galo D'Haene, un punto a favor. En los pequeños descansos, Rafols aprovecha para vestirse de corto y tirarse al monte, donde queda totalmente descartado que se pierda: ha sido campeón de España de orientación y atleta de élite mundial en esta disciplina.

¿Sus primeros recuerdos corriendo en la montaña?Toda la vida he ido a la montaña con mi familia. El hermano de mi abuela fue quien introdujo el deporte de orientación en Catalunya y me fui aficionando, así que empecé a competir desde los 12 ó 13 años. Competí con la selección española al más alto nivel, pero luego por motivos laborales y familiares dejé ese alto nivel, pero sigo muy vinculado. Después llegó lo de camara-runner: me dieron una cámara para filmar Ultra Pirineu, sobre 2015, y me compré un estabilizador de go-pro. Como corría bastante empezaron a verse imágenes que no se habían visto antes, Facebook empezó a emitir en directo y empecé a pensar seguir a los corredores no solo en la meta, sino más allá. Ahí comenzó todo.