Ancelotti se enfada por el penalti fallado por Rodrygo: "No sé qué ha pasado entre ellos, dije que lo tenía que tirar Luka"

El Real Madrid ha sumado este viernes en Balaídos un pleno de victorias en lo que va de campeonato. Los blancos ganaron al Celta de Vigo con un solitario gol de Jude Bellingham, que en apenas unas jornadas se ha convertido en el jugador más destacado de LaLiga.

Sin embargo, a pesar de los tres puntos, Ancelotti regresó a Madrid con sabor amargo, pues en rueda de prensa confesó estar enfadado porque Modric no tiró el penalti que le concedieron al Real Madrid en el minuto 68 y que falló Rodrygo.

"No hay libertad. No sé qué ha pasado, yo le he dicho a Valverde que tenía que tirar Modric, pero no sé qué ha pasado entre ellos. El que tenía que tirar no estaba, que era Vinícius, y ellos han elegido que Rodrygo. No he tenido el tiempo para decirles que tenía que ser Modric", afirmó tras el choque.

Aun así, Ancelotti tiene claro que es un triunfo muy importante, porque "no ha sido la victoria de la calidad sino del compromiso". "Hemos tenido muchas cosas negativas, la lesión de Vinícius, el penalti fallado, pero lo hemos intentado hasta el final", señaló.