El frío saludo entre Pedro Sánchez y Luis Rubiales durante la recepción a las campeonas del mundo

Tras el gran fiestón con más de 20.000 aficionados en la noche de este lunes, la selección española femenina al completo ha sido recibida en el Palacio de la Moncloa por Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Y en la expedición, como era de esperar, no ha faltado Luis Rubiales.

El presidente de la RFEF, que se ha convertido en los últimos días en el centro de la polémica por su beso a Jennifer Hermoso, ha estrechado la mano con Sánchez, protagonizando un frío saludo en el que prácticamente Rubiales ni mira a Pedro.

Luis Rubiales saluda a Pedro Sánchez, a su llegada a la recepción oficial a la selección femenina española en La Moncloa. Captura de TVE

Tras ese tenso encuentro entre ambos, el presidente federativo quedó relegado a un lado de toda la plantilla y el equipo directivo, lo que dista mucho de lo que venía haciendo estos últimos días, cuando, por ejemplo, bajó del avión de las campeonas del mundo en primer lugar junto a Ivana Andrés, Jorge Vilda y la copa.

Este episodio del polémico beso puede hacer aguas la relación entre ambos presidentes, puesto que uno de los que ha cargado contra Rubiales ha sido Miquel Iceta, actual ministro de Cultura y Deporte, quien afirmó: "Todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla y, tal como lo he visto, porque no lo vi en directo, sino que lo he visto después en las redes, hay que decirlo".