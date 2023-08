McGregor confirma que volverá en diciembre para medirse a Chandler y anuncia sus siguientes rivales

Tras meses de dudas, afirmaciones y desmentidos, Conor McGregor ha confirmado que su regreso será en diciembre y que su oponente será el estadounidense Michael Chandler. Todo sigue, por tanto, los planes de UFC, que había seleccionado a estos dos luchadores para protagonizar su reality, The Ultimate Fighter.

Por tanto, pese a que Mcgregor había llegado a decir en los últimos días que no tenía interés en pelear con Chandler y que su objetivo era Justin Gaethje, recién proclamado “tío más duro” (BMF) después de noquear a Dustin Poirier, finalmente será el estadounidense el que pelee con la estrella irlandesa. Será en diciembre, por cierto, mes que UFC reserva para algunos de los mejores eventos.

Chandler, Gaethje y Nate Diaz

Sea como sea, Conor McGregor no renuncia a pelear con Justin Gaethje así que, en sus declaraciones durante el combate de boxeo de Anthony Joshua y Robert Helenius, afirmó que sería su próximo reto después de Chandler, junto con una trilogía frente a Nate Diaz. Esto, por cierto, suena a punto y final en su carrera en las MMA.

La pelea de diciembre, en cualquier caso, no sabemos en qué términos se dará, ya que McGregor no ha entrado en el programa de la USADA (Agencia Estadounidense Antidoping), que exige seis meses de pruebas. Estando ya en agosto, parece imposible que el irlandés pueda cumplir con los requisitos de la agencia. No obstante, Dana White parece que deslizó la posibilidad de prescindir de este organismo, algo que no ha sentado bien a muchos luchadores, que ven un evidente trato de favor.